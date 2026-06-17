Ana Killace Da Makudan Dukiyoyin Iran A Kasashe 9 a Fadin Duniya

A rahoton Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA -: Jaridar Wall Street Journal a cikin wani rahoto, dangane da rahotannin game da alkawarin Amurka na sakin dukiyoyin Iran da aka killace a matsayin wani bangare na fahimtar juna tsakanin kasashen biyu, ta yi nazari kan wurin da ake ajiye dukiyoyin Iran da aka killace.
Wani bangare na dukiyoyin Iran da aka killace tun daga farkon shekarun juyin juya halin Musulunci aka rike su, amma mafi yawansu suna da alaka da kudin man fetur na Iran da aka sayar wa China, Indiya, Koriya ta Kudu da Japan, kuma bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukiliya da dawowar takunkumi a shekara ta 2018, aka killace su a waɗannan kasashe.
Jaridar Wall Street Journal ta yi kiyasin adadin dukiyoyin Iran da aka killace kamar haka:
China: Dala biliyan 20 zuwa 50
China tun da dadewa ita ce babbar mai siyan man fetur na Iran, kuma bisa ga iƙirarin Wall Street Journal, kiyasin dukiyoyin da aka toshe na Tehran a wannan ƙasa yana tsakanin dala biliyan 20 zuwa 50. Amurka a zahiri ta yi amfani da ikonta na kudi a shekarun da suka gabata don sanya takunkumi a kan kasashen da ba sa yi ma ta biyayya, da kuma hana su karbar kudi.
Iraki: Dala biliyan 15
Iraki babbar mai siyan wutar lantarki da iskar gas ce daga Iran, amma takunkumin Amurka ya dade yana hana Baghdad biyan Tehran waɗannan ayyuka. Gwamnatin Trump a karshe ta soke izinin da ta ba Iraki na biya wa Iran.
Indiya: Dala biliyan 7
Kafin ficewar Trump daga yarjejeniyar nukiliya, Indiya ita ce ta biyu mafi girma a siyan man fetur na Iran. Takunkumin gwamnatin Trump ya tilasta bankunan Indiya su daina biyan kudin man da suka saya daga Iran.
Koriya ta Kudu: Dala biliyan 7
Koriya ta Kudu, kamar Indiya da China, kafin takunkumin zamanin farko na Trump, tana ɗaya daga cikin manyan masu siyan man fetur na Iran. Mafi yawan wannan dala biliyan 7 daga baya aka tura zuwa Qatar.
Qatar: Dala biliyan 6
Wall Street Journal ta yi iƙirarin cewa an tura wani bangare na kudin Iran da aka toshe a Koriya ta Kudu zuwa Qatar, kuma an shirya ba Iran izinin amfani da shi, amma Washington bayan aikin Guguwar Al-Aqsa ta sake jany damar samun waɗannan kudaden.
Sauran kasashe: Dala biliyan 8
Wani bangare na dukiyoyin Iran wanda Wall Street Journal ta yi iƙirarin adadinsa dala biliyan 8 ne, ana ajiye da su ne a kasashen Japan, Luxembourg, Oman, har ma da Amurka kanta.
..........................
Your Comment