Shankaye Mafi Tsanani Fiye Da Vietnam; Labarin Foreign Policy Game Da Yaƙin Amurka Da Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: Mujallar Foreign Policy a cikin wani rahoto da ta yi nazarin sakamakon yaƙin Amurka da Iran, ta bayyana wannan rikici a matsayin "yaƙin sakai" wanda a cewar mujallar, ya ƙare da rashin nasara ta siyasa da soji ga Washington, kuma tasirinsa zai dawwama tsawon shekaru a cikin Amurka da duniya.
A cikin wannan rahoto an ce, yaƙin da Iran daga mahangar dabaru ma ya zama rashin nasara mafi zurfi fiye da yaƙin Vietnam ga Amurka; domin ba wai kawai ya cutar da muhimman bukatun Washington ba, har ma ya raunana matsayin duniya na wannan ƙasa. Foreign Policy ta jaddada cewa, yaƙin Vietnam duk da tsadar sa, bai hana Amurka ci gaba da taka rawa a lokacin yakin cacar baka ba, amma sakamakon yaƙin da Iran ya bambanta.
Bayyanar Ƙarancin Ƙarfin Amurka A Yaƙe-yaƙe Masu Tsawo
Wannan rahoto, yayin da yake nuni da bambance-bambancen yaƙin Iran da rashin nasarorin soji na baya ga Amurka, ya rubuta cewa a wannan rikici, sabanin Vietnam, ba’a samu wani taro na soji mai yawa ko zanga-zangar cikin gidan Iran ba. Duk da haka, ma'aunin kimanta rashin nasarar Amurka ba adadin asarar rayuka ba ne, a'a yana a girman barnar da aka yi wa manufofi da bukatun dabaru na wannan ƙasa.
Foreign Policy ta yi imanin cewa, yaƙin Vietnam, duk da asarar rayuka mai yawa, bai canza hanyar ƙarfin Amurka a cikin tsarin ƙasa da ƙasa ba, amma a yaƙi da Iran, Washington ta fice daga fagen fama a yanayin da ta fi rauni fiye da lokacin da ta shiga. A rubutun wannan mujalla, aikin soji na Amurka, duk da mallakar kayan aiki na zamani, ya bayyana ƙarancin ƙarfin wannan ƙasa don shiga da ci gaba da yaƙe-yaƙe masu tsawo. Haka kuma, kai hari ga fararen hula na Iran, musamman yara a Minab, ya zama ɗaya daga cikin alamomin wannan yaƙi.
Ci Gaba Da Ƙarfin Makamai Masu Linzami Da Sa Ido Na Iran
A wani bangare na wannan rahoto an ce, nasarar da Iran ta samu na kutsawa cikin wasu na'urorin tsaro na Amurka, ya haifar da tambayoyi masu muhimmanci game da ikon Washington don tunkarar hare-hare masu tsawan lokaci masu addaba.
Foreign Policy ta kuma ɗauki ɗaya daga cikin manyan gazawar Amurka a matsayin rashin cimma burin canza tsarin siyasa a Iran. A rubutun wannan mujalla, yaƙi ba wai kawai bai kai ga cimma wannan buri ba, a'a sai dai ma ya haifar da ƙarfafa haɗin kai da matsayin tsarin mulki a Iran.
Wannan rahoto ya kuma yi nuni ga hare-haren hadin gwiwa na Amurka da Isra'ila, kuma ya rubuta cewa waɗannan ayyukan sun sake nuna ƙarancin ƙarfin soji na gargajiya. Duk da hare-hare masu yawa, shirin makamai masu linzami na Iran ya ci gaba da kasancewa, kuma a cewar marubucin rahoton, wannan lamari ya nuna cewa duk wani sabon aikin soji a kan Iran zai fuskanci ƙalubale masu mahimmanci.
Raguwar Amincewa Da Ƙarfin Amurka
Foreign Policy ta ci gaba, tana mai nuni da muhimmancin geopolitical na mashigar Hurmuz, ta jaddada cewa Iran ta fi fahimtar ƙarfin wannan hanyar dabaru a matsayin wani kayan aiki na tattalin arziki mai tasiri a cikin ma'auni na duniya.
Wannan rahoto a ƙarshe ya rubuta cewa, ja da bayan da Amurka ta yi daga Gabas ta Tsakiya, kamar ƙwarewar Vietnam, zai zama zaɓi mai wuya da tsada. A cewar marubuci, Amurka a yanzu tana ɗaya daga cikin mafi raunin yanayinta na cikin gida da waje, amincewar kawayenta ga ƙarfin fifikon yaƙi da ikon wannan ƙasa ya ragu, kuma ra'ayin jama'ar Amurka game da goyon bayan shiga tsakani na soji a wajen iyakokin ƙasar ya kasance cike da shakku sosai.
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