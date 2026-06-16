Ma'aikatar Lafiya Ta Lebanon: Adadin Wadanda Sukai Shahada Sakamakon Hare-Haren Isra'ila Ya Kai 3,798

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: Cibiyar Ayyukan Gaggawa na Lafiya ta ma'aikatar ta ce, jimillar adadin wadanda suka mutu a ci gaba da hare-haren Isra'ila ya kai 3,798 da jikkatar 11,781, yayin da hare-haren ake ci gaba da kai hari a yankuna da yawa na ƙasar, musamman kudancin Lebanon.
Alkaluman na baya-bayan nan sun zo ne a daidai lokacin da ake sake kai sabbin hareh-hare a kudancin Lebanon, inda sojojin Isra'ila suka ci gaba da kai hare-hare ta sama da hare-hare ta kasa a kan wuraren zama da na fararen hula tun daga safiya, wanda ya haifar da ƙarin asarar rayuka da barna.
A cikin lamarin na baya-bayan nan, Kamfanin Dillancin Labarai na ƙasar Lebanon ya ruwaito cewa an kashe wani mutum da matarsa lokacin a wani harin Isra'ila ta sama ta kai gidansu in da ta lalata shi a garin Al-Ghassaniyah a kudancin Lebanon.
Yankunan iyaka a kudancin Lebanon sun sha fama da ci gaba da tashin hankali na tsawon watanni, wanda ya haifar da mutuwar dubban mutane da raunata, da kuma barna mai yawa ga ababen more rayuwa, gidaje da kadarorin noma.
Hare-haren sun ci gaba duk da yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran da ke kira ga dakatar da ayyukan soji nan take da kuma na dindindin a dukkan fagage ciki har da Lebanon, wanda ke haifar da tambayoyi game da fatan kiyaye kwanciyar hankali da hana ƙarin tashin hankali a yankin.
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