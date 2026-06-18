Hizbullah: An Kashe Sojan Isra'ila Kuma Kusan Goma Sha Biyu Suka Jikkata

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Sojan Isra'ila, wanda aka bayyana sunansa Alexander Filin mai shekaru 29, an kashe shi kuma wasu bakwai sun jikkata ranar Laraba lokacin da wani bam da Hizbullah ta girka ya fashe kusa da su a kudancin Lebanon, a cewar sojojin Isra'ila.
Daga cikin waɗanda suka jikkata akwai mataimakin kwamandan runduna ta 36 mai mukamin Kanar, kwamandan bataliya na runduna ta 556, da wani jami'in ajiya mai mukamin Laftanar Kanar.
Haka kuma, wani jami'in soji mai mukami da sojojin ajiya uku, ciki har da mace ɗaya, su ma sun sami raunuka a aikin Hizbullah.
A cewar kafofin yada labaran Ibrananci, waɗannan jami'ai da sojojin yahudawa sun jikkata ne a lokacin da suke sintiri a bakin kogin Litani.
Harin Jirage Mara Matuki Biyu Na Hizbullah Ya Raunata Sojoji Biyar
A halin yanzu, a wani hari na daban da ya faru da safiyar Laraba, jirage mara matuki masu fashewa biyu na Hizbullah sun raunata sojoji biyar da ke aiki a kudancin Lebanon.
Jirgi maras matuki na farko ya fashe kusa da wata tanka ta bataliyar Givati a cikin daren Talata. Jirgin ya raunata sojoji huɗu, waɗanda aka ɗauka da jirgin sama mai saukar ungulu zuwa asibiti don samun kulawar lafiya.
Ba da daɗewa ba, wani jirgin mara matuki ya fashe, ya raunata soja na biyar, wanda shi ma aka zo aka kwashe su.
Sojojin Isra'ila sun kara adadin waɗanda suka jikkata gabaɗaya zuwa 9,230 tun daga ranar 28 ga Fabrairu, bayan tashin hankalin yaƙi kai tsaye da Iran wanda ya haifar da ƙaruwar hare-hare a kan Lebanon, a cewar ma'aikatar lafiya ta gwamnatin yahudawa.
Haka kuma, ma'aikatar Isra'ila ta yi rajistar sabbin raunata 21 tun daga sabuntawar ƙarshe da aka fitar ranar Litinin.
Bayanan hukuma sun nuna cewa asibitocin Isra'ila sun ƙidaya raunata 1,331 daga fagen arewa (a ayyukan Hizbullah) bayan fara aikin tsagaita wuta da Iran, a ranar 8 ga Afrilu.
Don haka, jimillar raunata da aka yi rajista daga wannan fagen bayan tsagaita wuta da Lebanon ya kai 913.
Hizbullah na ci gaba da fuskantar sojojin Isra'ila a kudancin Lebanon, tana mai kai hari kan tarukan sojoji da motoci, kuma tana yi wa sojojin gwamnatin kwanton bauna a matsayin ramuwar gayya ga hare-haren da suke kaiwa ƙasar.
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