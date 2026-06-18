Siriya: Ana Samun Ƙaruwar Rikicin Mazhaba A Karkashin Gwamnatin Julani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA -: Garuruwa daban-daban a Siriya su samu ƙaruwar ayyukan tashin hankali da hare-haren mazhaba waɗanda ake fakewa da bayar da hujja da cewa ana tsarkake ƙasar daga magoya bayan gwamnatin Bashar al-Assad. Wannan lamari yana faruwa ne a daidai lokacin da ake ta yada tsokana da kalaman ƙiyayya a kafofin sada zumunta, wanda a lokuta da yawa ke rikidewa zuwa "zubar da mutunci" ga wasu mutane ko al'ummomi. Hare-haren da ake kaiwa daga baya ana fakewa da hujjar "halastacciyar ramuwar gayya".
Dangane da rahoton jaridar Lebanon Al-Akhbar na yau da kullun, hukumomin gwamnatin Julani suna ƙoƙarin shawo kan lamarin ta hanyar nuna fahimta ga fushin al'umma, yayin da suke ci gaba da yin alkawarin gurfanar da masu laifi da kuma gurfanar da su gaban kotu.
Kisa A Fili Da Zargin Jama'a
Babban haɗarin yanayin da ke ci gaba a yankunan karkara daban-daban na Idlib, Aleppo, Palmyra har zuwa Damascus shi ne yaɗuwar ayyukan kisa a fili a gaban jama'a.
Abin da ya fi damuwa shi ne, yanzu ana tuhumar duk wanda ya taɓa zama a yankunan da gwamnatin Bashar al-Assad ke iko da su a baya. Ana yi musu lakabi da "Shabihah" (mayakan sa-kai ko magoya bayan gwamnatin Assad), wanda hakan na iya haifar da faɗaɗa rarrabuwar kawuna da kuma haifar da tashin hankali mai zubar da jini.
A cikin wannan yanayi, faifan bidiyo da ke yaɗuwa a kafofin sada zumunta na nuna mutuwar wani ɗan ƙasar da ake zargi da kasancewa memba na "Shabihah" a garin Kafr Takharim. A cewar rahotanni, wanda aka kashe ya mutu ne sakamakon duka da wasu gungun mutane suka yi masa.
Wani irin wannan lamari kuma ya faru a garin Kafr Awid, inda wani matashi ya ji mummunan rauni sakamakon wani hari makamancin haka.
A halin da ake ciki, garuruwa biyu a yankunan karkara na Idlib, wato Urum al-Jawz da Salqin, sun zama wurin zanga-zangar da ke neman korar mazaunan da ake zargi da haɗin kai da gwamnatin Bashar al-Assad.
A garin Tal Rifaat da ke yankin Aleppo, an kuma ruwaito cewa an kai hari kan wasu gidajen mazauna da ake zargi da goyon bayan tsohuwar gwamnati.
Ƙoƙarin Kwantar Da Hankali
Dangane da waɗannan abubuwan da ke faruwa, ma'aikatar cikin gida ta gwamnatin Julani ta fitar da sanarwa da ta jaddada cewa tana sa ido sosai kan tashin hankalin da ke faruwa a wasu yankuna na lardin Idlib.
Ma'aikatar ta bayyana fahimtarta game da buƙatun al'umma na neman a gurfanar da waɗanda ke da alhakin laifukan da suka faru a lokacin gwamnatin Bashar al-Assad.
Gwamnati ta kuma buƙaci mazauna da ke da hujjoji ko bayanai game da laifuka da cin zarafi su miƙa su ga hukumomin da suka dace.
A cikin sanarwarta, ma'aikatar ta jaddada cewa za a bi da dukkan shari'o'i ta hanyar shari'a don tabbatar da haƙƙoƙin waɗanda aka zalunta ba tare da fadawa cikin hargitsi da ramuwar gayya ta sirri ba.
Guguwar Tashin Hankali Ta Isa Har Damascus
Duk da ƙoƙarin gwamnati na kwantar da hankali, guguwar tashin hankali da rashin kwanciyar hankali yanzu ta isa babban birnin Damascus.
Yankuna biyu, Ash al-Wurur da Mazzeh 86, sun zama wuraren hare-hare daga ƙungiyoyin da suka taru a kusa da waɗannan yankuna. Taron jama'a an samar da shi ne a daidai lokacin da ake ƙara yawantar tsokana ta mazhaba, musamman ga al'ummar Alawi. Jami'an tsaro na gwamnatin Julani daga baya suka shiga tsakani suka tarwatsa waɗannan ƙungiyoyi.
Wadanda Rikicin Mazhaba Ya Shafa
Dangane da bayanan da Cibiyar Sa ido ta Siriya don 'Yancin Bil'adama (SOHR) ta fitar, tun daga farkon shekara ta 2026 zuwa yanzu, an kashe 'yan ƙasar Siriya 105 kai tsaye saboda dalilai na mazhaba da addini.
Wadanda aka kashe sun haɗa da:
- Alawi 77
- Shi'a 12
- Druze 7
- Mabiya al'ummar Murshidiyya 6
- Kiristoci 2
- Isma'iliyya 1
Cibiyar ta bayyana cewa waɗannan lamura suna faruwa ne a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ƙaruwar yaduwar ƙiyayya da ke ci gaba da yaɗuwa a Siriya.
ISIS Na Amfani Da Rikicin Tsaro
A cikin raunin yanayin tsaro, an kuma ruwaito cewa ƙungiyar ISIS tana ƙara yawan ayyukanta.
Ƙungiyar ta ɗauki alhakin harin da aka kai kan hedkwatar kwamandancin tsaro na cikin gida a garin Raqqa, arewacin Siriya.
ISIS ta bayyana cewa mambobinta biyu ne suka kai hari kan hedkwatar a ranar Litinin, kuma ta yi iƙirarin kashe mutane huɗu da raunata aƙalla biyu.
Ƙungiyar ta bayyana wannan aiki a matsayin wani gagarumin hari a kan ɗaya daga cikin yankunan tsaro mafi tsauri da ke dauke da manyan cibiyoyin tsaro na gwamnatin Julani.
A cewar iƙirarin ISIS, maharan biyu sun sami nasarar isa babbar kofar shiga hedkwatar tsaro, suka shiga cikin ginin, suka yi musayar wuta ta kusa da jami'an da ke gadi.
Harin ISIS A Damascus
ISIS ta kuma ɗauki alhakin harin da aka kai kan motar shugaban kotun gundumar Babila a wajen Damascus.
A cikin sanarwar da ta buga ta kafofin yada labaranta, ISIS ta yi iƙirarin tayar da bam a gefen hanya lokacin da motar jami'in ke wucewa a yankin Daff al-Shawk, kudancin Damascus.
Sakamakon fashewar, an ruwaito cewa ƙafar wanda aka kashe ta gutsire.
Hare-haren ISIS Na Ci Gaba Da Ƙaruwa
Cibiyar Sa ido ta Siriya don 'Yancin Bil'adama ta ruwaito cewa tun daga ranar 17 ga Fabrairu, 2026, ISIS ta kai hare-hare 54 a yankuna daban-daban na Siriya. Hare-haren sun kashe mutane 48, fararen hula da ma'aikatan soji, ciki har da wani jami'in tsaro na diflomasiyya.
Lardin Deir ez-Zor ne ya fi yawan hare-hare, wanda ya kai 28 tare da mutuwar mutane 14. Bayan haka, Halab da Raqqa kowanne ya sami hare-hare 9, wanda gabaɗaya ya haifar da mutuwar mutane 26.
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