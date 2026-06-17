Kocin Iran: Tawagarsa Ita Ce Wacce Aka Fi Zalunta A Gasar Cin Kofin Duniya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: Shirye-shiryen Iran na wannan gasar ta duniya sun fuskanci matsaloli da yawa tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare na hadin gwiwa a kan Jamhuriyar Musulunci a ranar 28 ga Fabrairu.
An cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran ranar Lahadin da ta gabata, 'yan sa'o'i kadan kafin tawagar ta hau jirgin sama zuwa Los Angeles daga sansaninsu a Mexico.
An hana da yawa daga cikin tawagar Iran ta gasar cin kofin duniya bizar shiga Amurka, wanda hakan ya sa suka kalli wasansu na farko ranar Litinin a talabijin a Mexico.
Tawagar Melli, da jama'ar Iraniyawa-Amurkawa masu kishi sun yi ta ba wa yan wasan na su kwarin gwiwa, sun yi kunnen doki 2-2 da New Zealand, wanda mutane da yawa ke ganin shi ne wasa mafi kayatarwa a gasar har yanzu.
Koci Amir Ghalenoei ya yaba da goyon bayan magoya baya, amma ya ce ba a sami irin wannan goyon bayan daga wajen masu kula da zirga-zirgar tawagar ba, wanda ake ganin suka ce ce mai tsanani ga hukumomin Amurka. Iran ta bar Amurka nan take bayan wasan don komawa Mexico.
"Mun shafe lokaci mai yawa muna tafiya a cikin jirgi," in ji shi.
"Ba su ma ba mu lokaci don murmurewa bayan wasan yau ba. Sun ce dole mu tafi nan take."
"Yana da matukar muhimmanci a gare mu mu sami lokacin murmurewa, amma duk da haka an ce mu koma Tijuana, kuma wannan ya bata mana rai matuka."
"Ba mu san dalilin da ya sa suke mayar da mu ba. Ina ganin abin mamaki ne matuka. Da alama wasu ne ke yi mana shirye-shirye; ana yanke shawarwari a wani wuri. Ya kamata mu isa kwana biyu kafin wasan amma ba a ba mu izini ba; ya kamata mu kwana yau mu dawo gobe da rana amma ban san dalili ba, kuma ba su gaya mana ba."
"Tawagarmu ita ce aka fi zulumta a duk gasar."
"Hukumar kwallon kafa ba ta nan. Manema labarai namu ba su nan. Kungiyar gudanarwarmu, da yawa daga cikinsu ba su nan. A da muna da wani sashe na kocin da ke taimakawa wajen sauyawa amma ba mu da hakan. Da yawa a fannin fasaha dole ne su fuskanci wannan."
Kyaftin din Iran Mehdi Taremi ya bayyana halin da ake ciki a matsayin "damuwa" kuma ya bayyana cewa shugaban FIFA Gianni Infantino ya kasance a dakin tawagar, yana bayar da taimako ga tawagar.
A cikin wani faifan bidiyo na Infantino da aka buga a shafin X, yana gaya wa 'yan wasa cewa "kun fi komai karfi", "wannan mafari ne kawai", ya kara da cewa tawagar tana "rubuta tarihi, duk duniya tana kallon ku."
An kuma fahimci cewa Infantino ya gaya wa 'yan wasa cewa zai yi duk abin da zai iya don tabbatar da cewa karin tawagar Iran, wadanda ba su samu biza ba, za su iya tafiya Amurka don sauran wasannin rukuni, da Belgium ranar Lahadi da Masar a ranar 27 ga Yuni.
Taremi ya kara da cewa: "Ba mu da shugabanmu, kuma ba mu da kowa daga ma'aikata, wanda yake da muhimmanci a gare mu. Manajanmu, alal misali, ya zo nan yana aikin manema labarai, kuma kun san komai kamar abin damuwa ne a gare mu."
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