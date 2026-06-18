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Nikki Haley: Biyan Kuɗi Don Sake Gina Wata Barazana Da Muka Lalata, Kuskure Ne Babba.

Susan Rice: Yarjejeniyar Islamabad Takarda Ce Ta Mika Wuya Mai Ban Tsoro Da Ban Mamaki Da Amurka Ta Sanya Hannu

18 Yuni 2026 - 21:55
News ID: 1828954
Source: ABNA24
Susan Rice: Yarjejeniyar Islamabad Takarda Ce Ta Mika Wuya Mai Ban Tsoro Da Ban Mamaki Da Amurka Ta Sanya Hannu

Susan Rice, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa a zamanin Barack Obama a lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya da Iran, ta bayyana yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad a matsayin "takarda ce ta mika wuya mai ban tsoro da ban mamaki, tare da biyan diyya na ɗarurruwan biliyoyin daloli".

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Matsayin Susan Rice game da sanya hannun Amurka kan yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad tsakanin Amurka da Iran ya zo daidai da matsayin tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley wadda ta ce muna shirin sakin ɗarurruwan biliyoyin daloli da soke takunkumi da kuma yin alkawarin ba da ƙarin kuɗi.

Nikki Haley ta kara da cewa: Iran za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen kamar yadda take yi koyaushe, don ƙarfafa burinta na nukiliya da tallafa wa wakilan ƙungiyoyinta a kanmu. Biyan kuɗi don sake gina wata barazana da muka lalata, kuskure ne babba.

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