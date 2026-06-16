Labarai Cikin Hotuna | Na Gudanar Da Tattaki Juyayin Shahadar Imam Hussain As A Garin Zaria Rana 1

Har wala yau a yau Talata 16/06/2026, Zallar matasa daga Tudun Jukun Zariya sun fita jogin ɗin safe kamar yadda aka saba yi duk shekara a farko watan Muharram. Yau rana ta yara da manya sun fito suna fadin "labbaika Ya Hussain."
Madauka Hotuna: Mahadi Media / Muhammad S Abdullahi
Zaria Media Forum
16/06/2026
16 Yuni 2026 - 11:58
News ID: 1827890
Source: ABNA24
A safiyar yau Talata 16/06/2026 Matasan Cikin Garin Zariya, Sun Futo Muzaharar juyayi, Wanda suke gabatarwa a duk Watan Ashura na ko wacce shekara, inda suke farawa tun daya daya ga wata har zuwa goma ga watan. kaman yanda kuke gani a Hotuna Matasan gasu sun sanya Bakaken riguna don Taya Manzon Rahma Jajen Abun da ya faru da Imam Hussain (AS) a filin Karbala.
Har wala yau a yau Talata 16/06/2026, Zallar matasa daga Tudun Jukun Zariya sun fita jogin ɗin safe kamar yadda aka saba yi duk shekara a farko watan Muharram. Yau rana ta yara da manya sun fito suna fadin "labbaika Ya Hussain."
Your Comment