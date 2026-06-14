Isra’ila: Yarjejeniyar Trump Da Iran Ta Jefa Isra'ila Cikin "Halin Rashin Nasara Na Dabarun Siyasa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Weiss a cikin nazarinsa ya bayyana cewa an yi watsi da Netanyahu a zahiri yayin tattaunawar ƙarshe tsakanin Washington da Tehran. Trump ta hanyar tilasta wa firaministan Isra'ila yarjejeniyar ba tare da yarda da tattaunawarsa ba, ya tabbatar da cewa fayil ɗin Iran ga gwamnatin Amurka an rufe shi. Wannan yanayi yanzu ya haifar da tambaya ta dabaru a cikin muhawarar siyasar Isra'ila game da dalilin da yasa Tel Aviv ta dage kan aiwatar da wani aiki wanda sakamakonsa ya kasance ƙarfafa matsayin diflomasiyyar Iran da ware Isra'ila a Washington, ba tare da samun cikakken dabara ba.
Wannan manazarcin yayi gargadi game da abubuwan da ke faruwa a fagen fama, ya bayyana cewa Iran ta sake shimfida "inuwar tsaronta" a kan Lebanon. Yayin da a baya Tel Aviv tana da 'yancin yin aiki da kanta a gaban Hizbullah, yanzu Iraniyawa tare da nacewa kan sabbin ma'aunai, sun buƙaci iyakance motsin sojojin Isra'ila gaba daya da fitar da sojojinsu daga kudancin Lebanon; lamarin da ke nuna cewa akwai rarrabuwar kawuna mai zurfi tsakanin goyon bayan baki na Washington ga 'yancin yin aiki na Isra'ila da kuma gaskiyar fagen fama da Tehran ke tilastawa.
A cewar Weiss, sakamakon wannan yarjejeniya ga Tehran "nasara ce cikakkiya." Jamhuriyar Musulunci ba wai kawai ta tabbatar da tsarin siyasarta ba kuma ta zama abokiyar diflomasiyyar Amurka, har ma ta sake tashi tsaye a matsayin mai goyon bayan dakarun yankin ta. Wannan dawowar ƙarfi, yana ba Iran damar tilasta wa sharuddanta ba wai kawai a yarjejeniyar nukiliya ba, har ma a fayilolin yanki kamar tsagaita wuta a Lebanon.
Girman wannan rashin nasara ga Isra'ila ma ya bayyana a cikin dangantakar Netanyahu da Trump. Weiss, yayin da yake tayar da yiwuwar "faduwa sannu a hankali" na Netanyahu daga idon Trump, ya yi gargadin cewa mai yiwuwa shugaban Amurka yana ganin Netanyahu ne ya jawo Washington cikin wata hanya marar amfani. Wannan watsewar amana, ya sanya makomar dangantakar ƙawayen biyu na gargajiya cikin duhu, kuma ya nuna cewa Trump ba ya da nauyi ga matsalolin tsaro na Netanyahu da kansa.
A ƙarshe, wannan manazarcin na siyasa ya kammala da cewa Isra'ila na fuskantar wata matsala mai wuya da hadari. Yayin da wasu a Tel Aviv suka jingina da koren haske na Trump don ci gaba da yaƙi a Gaza, Weiss ya jaddada cewa gaskiyar fagen fama ya canza. Isra'ila yanzu dole ne ta yanke shawara ko za ta ci gaba da manufar "mamaya da kwance damara" da ta gaza, ko kuma ta hanyar yarda da canjin ma'aunin ƙarfi, ta matsa zuwa wani sulhu na hakika a fagen Lebanon; zaɓi wanda a cikin warewar dabaru na yanzu, zai kasance mai wuya da muhimmanci.
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