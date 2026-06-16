Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron "Shahidul-Ummah" Imam Sayyid "Ali Khamene'i" (R.A) A Birnin Lahore Na Pakistan
Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: An gudanar da wani taro a ƙarƙashin taken "Shahidul-Ummah" a birnin Lahore na Pakistan, wanda ya tattauna gudummawa da gadon jagora shahidi Imam Sayyid "Ali Khamene'i" (R.A), tare da halartar dubban musamman daga kowane ɓangaren al'umma da sauran mazhabobin Musulunci a Pakistan.
16 Yuni 2026 - 12:44
News ID: 1827915
Source: ABNA24
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