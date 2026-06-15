  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Asia

Yamen: Ta Kara Killacewar Ruwa Kan Tel Aviv Har Zuwa Tekun Aden Ba Shiga Ba Fita

15 Yuni 2026 - 10:00
News ID: 1827291
Source: ABNA24
Yamen: Ta Kara Killacewar Ruwa Kan Tel Aviv Har Zuwa Tekun Aden Ba Shiga Ba Fita

A inuwar gargadin sojojin Yemen game da yuwuwar faɗaɗa killacewar ruwa, tare da ƙaruwar kasancewar gwamnatin yahudawa a gabar tekun Somalia, abubuwan da ke faruwa a cikin Bahar Maliya da Tekun Aden suna ƙaruwa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: A inuwar gargadin sojojin Yemen game da yuwuwar faɗaɗa killacewar ruwa, tare da ƙaruwar kasancewar gwamnatin yahudawa a gabar tekun Somalia, abubuwan da ke faruwa a cikin Bahar Maliya da Tekun Aden suna ƙaruwa.

Yunkurin mamayar Isra’ila da Amurka waɗanda aka yi tsawon watanni a gabar tekun Somaliland, "sun kasance hadafin halal ga sojojin Yemen kuma har yanzu suna nan bas u samu wata canji ba duk da sanar da kulla yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka.

……………………….

Your Comment

You are replying to: .
captcha