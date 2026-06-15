Iran: Majalisar Koli Ta Tsaron Kasar Ta Fitar Da Sanarwa Game Da Yarjejeniyar Tsakanin Iran Da Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Sakatariyar Majalisar Koli ta Tsaron Kasar Iran ta fitar da sanarwa game da yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Iran da Amurka.
Sanarwar Sakatariyar Majalisar Koli ta Tsaron Kasar tazo kamar haka:
Bismillahir Rahmanir Rahim
Ana sanar da al'ummar Iran mai daraja cewa:
Jamhuriyar Musulunci ta Iran, bisa ga jagorancin shugabanta shahidi, ta kammala rinjayenta a kan makiya Amurka da yahudawa, kuma a ƙarƙashin shirye-shiryen jagoranci mai girma na tsarin jagora (Allah ya kiyaye shi), goyon bayan kowane ɗayan jama'a da ƙoƙarin mujahidai na Musulunci, bayan wani lokaci na tattaunawa mai wahala da tsanani na watanni da yawa, kuma bisa ga amincewar Majalisar Koli ta Tsaron Kasar, ta kammala rubutun yarjejeniyar fahimtar juna game da tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi (tattaunawar Islamabad) tsakanin Iran da Amurka a yammacin ranar 24 ga Khordad.
Bisa ga yarjejeniyar da aka cimma, yaƙi da ayyukan soji a dukkan fagage ciki har da Lebanon za su ƙare nan take kuma na dindindin daga daren yau, haka kuma killacewar ruwa a kan Iran za ta ƙare nan take kuma gaba ɗaya.
Za a sanya hannu kan wannan yarjejeniyar fahimtar juna a hukumance a ranar Juma'a 29 ga Khordad.
Za a dage tattaunawar yarjejeniya ta ƙarshe zuwa bayan aiwatar da alkawuran da bangaren biyu zai yi bisa ga yarjejeniyar fahimtar juna. Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana godiya da ƙoƙarin Jamhuriyar Musulunci ta Pakistan da gwamnatin Qatar.
Bayan sanar da labarin yarjejeniyar tsagaita wuta, a safiyar yau 'yan gudun hijirar yakin zalunci na gwamnatin yahudawa a kan Lebanon suna komawa wuraren zamansu a kudancin ƙasar.
Dangane da rahotannin da aka samu, musamman mazauna yankin Nabatiyah a kudancin Lebanon suna komawa gidajensu bayan sanar da labarin yarjejeniyar.
Da safiyar yau kuma a wasu yankunan Lebanon, mutane bayan sanar da labarin yarjejeniyar sun shiga cikin shagulgulan farin ciki da murna.
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