Tsohon Ministan Isra'ila: "Babu A Inda Isra'ila Ta Yi Nasara Ba A Lebanon, Ba A Iran, Ba A Kan Hamas"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Tsohon ministan Isra'ila Haim Ramon ya soki yarjejeniyar Amurka da Iran, yana mai ganin cewa "yarjejeniya ce mara kyau ga Isra'ila", kuma tasirinta ba zai tsaya a kan makomar siyasar firaministan gwamnatin mamaya Benjamin Netanyahu ba, sai dai, zai yi mummunar tasiri a kan mamaya da kanta.
Ramon ya ce a cikin wata hira da gidan rediyon "Galei Yisrael" wanda shafin "Srugim" ya ruwaito, cewa ainihin matsalar ita ce illar da yarjejeniyar za ta yi wa "Isra'ila", yana mai kimanta cewa za ta yi tasiri kai tsaye a kan makomar Netanyahu ta siyasa.
Ya yi nuni da cewa Netanyahu yana ƙoƙarin jinkirta zaɓe, yana fatan faruwar wasu abubuwa da za su canza yanayin, musamman rushewar tsarin mulki a Iran, yana mai jaddada cewa wannan yanayin ba zai faru ba.
Ramon ya kara da cewa kusantar lokacin zaɓe zai sa sakamakon yarjejeniyar da abubuwan da ke faruwa a yankin su kasance da muhimmancin siyasa ga Netanyahu.
Da yake magana game da sakamakon arangamomin da mamaya ta yi, Ramon ya ga cewa abin da Isra'ilawa suke ji shi ne cewa "Isra'ila" ba ta sami nasara mai ƙarfi ba, duk da abin da ya kira manyan nasarorin soji.
Ya ce: "A sakamakon ƙarshe, ba mu yi nasara ba. Ba mu yi nasara a Lebanon ba, ba mu yi nasara a Iran ba, kuma ba mu yi nasara kan Hamas ba."
Wannan ya zo ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi iƙirarin a ranar Alhamis cewa an cimma "sulhu mai kyau" da Iran, kuma ya ambaci yiwuwar sanya hannu kan yarjejeniya da ita a Turai a kwanaki masu zuwa, "da zarar an gama shirya takardu."
Yana magana daga ofishin Oval, ya ce ba zai halarci bikin sanya hannu ba wanda ya yi iƙirarin cewa za a iya yi a "ƙarshen wannan mako" tare da halartar mataimakinsa J.D. Vance.
A lokaci guda, kamfanin dillancin labarai na "Fars" ya ruwaito daga wata majiya da ke kusa da tawagar tattaunawar Iran ta tabbatar da cewa har yanzu, ba a amince da wani rubutu a matakin farkon yarjejeniyar fahimtar juna da Amurka ba.
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