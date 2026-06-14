Ghalibaf: Bayan Da Amurka Ta Ba Wa Isra’ila Izinin Kai Hari A Dahieh, Ba Maganar Ci Gaba Yarjejeniya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Shugaban Majalisar: Ta'addancin Yahudawa a Dahieh ya sake nuna cewa Amurka ko dai ba ta da niyyar aiwatar da alkawuranta, ko kuma ba ta da ikon yin hakan. Ba za ku iya samun sassauci ta hanyar ba wa gwamnatin yahudawa koren haske ba.
Wasan gurbataccen 'dan sanda da nagartaccen 'dan sanda ya tsufa. Idan ba ku da niyyar ko ikon aiwatar da alkawuranku, ba za a iya maganar ci gaba da hanya ba.
Hakan na zuwa bayan da Isra’ila ta kai munanen hare-hare kan kudan cin Labanon bayan da Shugaban hafsan sojojin gwamnatin yahudawa ya ba da umarnin tsananta ayyukan ta'addanci a kudancin Lebanon din.
Eyal Zamir, yana mai jaddada cewa Lebanon a yanzu ita ce "cibiyar nauyi" na abubuwan da ke faruwa, ya ba da labarin shirin fadada hare-hare a kan Hizbullah. Shugaban hafsan sojojin Isra'ila ya kuma sanar da cewa yana shirye-shiryen tsananta hare-hare da zurfafa hare-haren kasa a kan Hizbullah a kudancin Lebanon.
………………………….
Your Comment