Sanarwar Shirye-shiryen Tarukan Tunawa Cika Shekara Da Shahadar Jaruman Iran A Yakin Kwanaki 12

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA -: Bukukuwan tunawa da cika shekara ta farko da shahadar kwamandojin shahidai da jaruman Iran a yakin da aka rattabawa na kwanaki 12, za a gudanar a ranakun 20 zuwa 22 ga watan Khordad a Tehran da Dezful.
Bisa sanarwar masu shiryawa, za a gudanar da taron tunawa da wasu manyan kwamandojin shahidai na wannan yakin da suka hada da Janar Shahid Mohammad Baqeri, Janar Shahid Hossein Salami, Janar Shahid Amir Ali Hajizadeh, Janar Shahid Mohammad Kazemi, Janar Shahid Mohammad Hossein Rabbani, Janar Shahid Gholam Reza Moharabi, Janar Shahid Fazlollah Nozari, Janar Shahid Mohammad Hassan Mohaqeqi, Janar Shahid Mahmoud Baqeri da Janar Shahid Mohammad Saeed Izadi, a yau Laraba 10 ga watan Yuni da karfe 16:30 a makabartar shahidai ta garin Shahid Mahallati.
Haka kuma, za a gudanar da taron tunawa da Babban Laftanar Shahid Amir Ali Hajizadeh da wasu kwamandoji da abokan yakinsa, ranar Alhamis 11 ga watan Yuni da karfe 9 na safe a harabar ilimi ta Imam Raza (a.s) da ke Chitgar, Boulevard Kuhak.
Taron tunawa da Janar Shahid Hossein Salami, tsohon babban kwamandan dakarun juyin musulunci na Iran, wanda ake yi wa lakabi da "Janar din Alkawuran Gaskiya," shi ma za a gudanar a ranar Alhamis 11 ga Yuni da karfe 9:30 a filin sallah na haramin Abdul Azim al-Hasani (a.s).
A bisa ga wannan rahoto, bikin tunawa da shahadar Babban Laftanar Shahid Haji Gholam Reza Moharabi za a gudanar a ranar Alhamis 21 ga watan Khordad daga karfe 15:30 zuwa 17 a masallacin Hujjat ibn al-Hasan al-Askari (a.s) da ke titin shahid Sayyid Hassan Nasrallah (Wizaro), kusa da wurin shakatawa na Sa'i.
Haka kuma, taron tunawa da cika shekara ta shahadar Janar Shahid Mohammad Baqeri, tsohon shugaban hafsan hafsoshin sojojin Iran, tare da matarsa da 'yarsa da suka shahada, za a gudanar a ranar Alhamis 11 ga Yuni daga karfe 17 zuwa 18:30 a masallacin Imam Sadiq (a.s) da ke dandalin Falasdinu na Tehran.
Taron tunawa da shahadar Babban Laftanar Shahid Mohammad Reza Nasir Baghban (Haji Mohsen Baqeri) shi ma za a gudanar a ranar Alhamis 11 ga Yuni daga karfe 17 zuwa 19 a haramin Abdul Azim al-Hasani (a.s) da kuma a filin sallah na Imam Ali (a.s).
Haka kuma, bikin tunawa da ranar shahadar kwamandan mujahidi shahid Gholam Ali Rashid da dansa da ya shahada, za a gudanar a ranar Juma'a 12 ga Yuni da karfe 21 a hussainiyar Tharullah ta Dezful.
Waɗannan tarukan za a gudanar da su ne tare da halartar iyalan shahidai masu daraja, abokan yaƙi, jami'an soji da farar hula, da kuma sauran jama'a da masu sha'awar al'adar sadaukarwa da shahada.
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