Aljeriya Ta Gina Sabon Sashe Na Bututun Iskar Gas Cikin Hamadar Afrika

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Aljeriya ta fara aikin gina sabon sashe na bututun iskar gas mai ratsa hamada, wani babban aikin makamashi da aka tsara don jigilar iskar gas ta Najeriya zuwa Turai ta Nijar da Aljeriya.
Ministan Makamashi da Ma'adinai na Aljeriya, Mohamed Arkab, da wakilai daga Najeriya da Nijar sun bude aikin walda na farko na bututun mai, wanda diamitansa zai kai inci 48.
Bisa ga takardun aikin, sabon sashe na Aljeriya zai kai nisan kilomita 1210 (mil 752) daga iyakar Nijar zuwa In Salah, inda za a hada shi da hanyar jigilar iskar gas da ke kaiwa filin Hassi R'Mel, wanda shine mafi girman filin iskar gas a Afirka. Daga nan, za a jigilar iskar gas zuwa tashoshin fitarwa a Beni Saf a gabar yammacin Aljeriya ko kuma El Kala a gabas kusa da iyakar Tunusiya.
Bututun iskar gas mai ratsa hamada yana daya daga cikin manyan ayyukan ababen more rayuwa na makamashi a Afirka, tare da jimlar tsawon kilomita 4327 (mil 2689) kuma yana haɗa birnin Warri na Najeriya da birnin Hassi R'Mel ta Nijar.
Arkab ya ce aikin zai ba da damar jigilar fiye da biliyan 20 na mita cubic na iskar gas a kowace shekara daga Najeriya da Aljeriya zuwa kasuwannin Turai, ya kara da cewa aikin yana nuna ra'ayin shugaban Aljeriya, Abdelmadjid Tebboune, na ƙarfafa haɗin gwiwar Afirka da fadada kawance tsakanin kasashen duniya ta kudu.
Ministan ya bayyana bututun a matsayin "wani abin motsa ci gaban tattalin arziki da zamantakewa, tushen arziki da ayyukan yi, da kayan aiki don ƙarfafa haɗin gwiwar Afirka a fannin makamashi" tare da tallafawa tsaron makamashi na yanki da na duniya.
A nasa bangaren, Ministan Man Fetur na Nijar, Hamadou Tinni, ya sanar da cewa Nijar za ta fara gina sashen da ya kai kilomita 720 wanda zai ratsa cikin ƙasarta a farkon shekara ta 2027. Ya bayyana aikin a matsayin "wani aikin tarihi wanda zai yi tasiri mai girma ga tattalin arziki da zamantakewa ga al'ummomin da ke kan hanyar bututun" a Nijar.
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