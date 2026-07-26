Bahrain: Hanawar Hukuma Ga Halartar Arba’een Bai Hana Su Nuna Bakin Cikinsu Ba Ga Shahadar Imam Husain As

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A gab da Arba'in na Imam Husaini, shafukan sada zumunta na 'yan Bahrain masoya Ahlul-Bayt (A.S) sun cika da sakonnin da ke nuna sha'awa, baƙin ciki da ƙaunar ziyarar Imam Husain (A.S).
Wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Bahrain ta ci gaba da kin soke haramcin tafiya ga 'yan ƙasa zuwa Iraki, kuma har yanzu ba ta bayar da wata hujja ta shari'a ko tsaro mai gamsarwa ba game da wannan yunkuri.
A wannan rahoto, ga 'yan Shi'a na Bahrain, Arba'in ba wai kawai tafiya ziyara ba ne, a'a, alƙawari ne na shekara-shekara da tushen imani da tunaninsu. Don haka, haramcin tafiya, ba wai kawai yana nufin soke jiragen sama da yawa ba, a'a, yana hana dubban maziyartta halartar ɗaya daga cikin muhimman ayyukan addininsu.
Iyalai da yawa na Bahrain sun shirya tsawon watanni don wannan tafiya; wasu sun tara kuɗin tafiya, wasu sun yi alkawarin tafiya da ƙafa zuwa Karbala, kuma wasu suna jiran sabunta alkawari da Sayyidush-Shuhada (A.S), amma yunkurin gwamnati ya mayar da dukan waɗannan buri zuwa baƙin ciki.
Duk da haka, ƙuntatawa da aka sanya ba ta iya yanke haɗin ruhaniya na 'yan Bahrain da Karbala ba. Gudanar da ayyukan makoki, ɗaga tutocin Imam Husaini a kan gidaje, da yaɗa sakonnin baƙin ciki a shafukan sada zumunta, suna nuna cewa, ko da yake jikinsu ya kasa halartar hanyar Arba'in, amma zukatansu suna tare da miliyoyin maziyarta, suna ta maimaita kiran "Labbayka ya Husain."
………………
Ra'ayinka