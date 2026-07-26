Al Khalifa Da Yaƙi Da Al'amuran Addini; 'Yan Shi'a Ba Sa Mika Wuya A Tarihi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: A daidai lokacin da lokutan tarukan addini suke gabatowa ciki har da taron Arba'in na Imam Husaini, sabbin dokokin gwamnatin Bahrain game da yadda ake gudanar da ayyukan makoki, sun sake tayar da muhawara game da iyakkin tsakanin "tsarawa" da "takaita" 'yancin addini a wannan ƙasa.
Takaita ayyukan zuwa hussainiyoyi, haramcin amfani da lasifika a waje, da kayyade lokacin ƙarshen shirye-shirye, suna daga cikin matakan da suka haifar da martani mai yawa a tsakanin masu fafutuka da masu lura.
Ko da yake gwamnatoci suna da hakkin sanya dokoki da ka'idoji don gudanar da taron jama'a don kiyaye tsarin jama'a, amma masu suka sun yi imanin cewa, lokacin da aka aiwatar da waɗannan ka'idoji ta yadda za su shafi yanayi da ayyukan al'amuran addini, to ba za a iya ɗaukar su a matsayin mataki na gudanarwa ko tsaro kawai ba.
A ganinsu, dole ne a yanke shawarwari bisa ga sanin matsayin tarihi da zamantakewa na waɗannan al'amuran, ba tare da tilasta al'amuran addini su daidaita da yunkuri na dan lokaci ba.
Ayyukan makokin Imam Husaini As a Bahrain, suna da tarihin fiye da ƙarni ɗaya, kuma suna wani ɓangare na asalin al'adu da addini na wannan ƙasa.
Waɗannan ayyuka, a cikin shekaru da dama, sun shawo kan sauye-sauyen siyasa da zamantakewa daban-daban, kuma koyaushe sun kiyaye matsayinsu a rayuwar jama'a. Don haka, mutane da yawa sun yi imanin cewa, ba za a iya siffanta ko takaita irin wannan gadon mai tushe da dokokin yanayi kawai ba.
Ƙwarewar tarihi ta Bahrain ta kuma nuna cewa, duk lokacin da aka ƙara matsin lamba a kan al'amuran addini, haɗin al'ummar Shi'a da waɗannan ayyuka ya ƙara zurfafa.
A ganin manazarta, asalin addini ba ya raunana da ƙuntatawa na gudanarwa, a'a, a lokuta da yawa, waɗannan matsin lamba sun haifar da ƙarfafa haɗin kan zamantakewa da kuma ƙara mannewar jama'a ga al'amuran addini.
Don haka, masana sun jaddada cewa, batun da ake ciki yanzu ba ya tsaya ga lokacin gudanar da ayyuka ko amfani da lasifika, a'a, yana komawa ga irin kallon da gwamnati ke yi game da dangantakar gwamnati da al'umma; ko al'amuran addini za a tallafa su a matsayin wani ɓangare na asalin jama'a, ko kuma za a bi da su a matsayin wani al'amari na gudanarwa kawai.
Wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da kundin tsarin mulkin Bahrain, ya amince da 'yancin gudanar da ayyukan addini da taron jama'a a cikin al'adu da gadon ƙasar, kuma takardun duniya sun jaddada wajabcin sauƙaƙewa, ba tare wahala ba, wajen aiwatar da haƙƙoƙi cikin 'yancin addini.
Daga wannan mahangar, babban ma'auni wajen kimanta ka'idoji, shine yawan taimakonsu ga cimma waɗannan haƙƙoƙi, ba sanya ƙuntatawa kawai ba.
A cikin irin wannan yanayi, masu lura sun yi imanin cewa, maimaita ƙuntatawa a kowane lokacin addini, ba tare da sake duba yadda ake gudanar da wannan ayyuka ba, yana cutar da amincewar jama'a fiye da komai.
Duk da haka, ƙwarewar shekarun da suka gabata ta nuna cewa, al'ummar Shi'a ta Bahrain, duk da matsin lamba da ƙuntatawa, suna ci gaba da nacewa kan kiyaye al'amuran addini da asalinsu, kuma ba su bari a cire waɗannan ayyuka masu tushe daga rayuwar zamantakewar wannan ƙasa ba.
A daidai lokacin da waɗannan ƙuntatawa suke faruwa, batun hana 'yan ƙasar Bahrain tafiya zuwa Iraki don halartar Arba'in na Hussaini shi ma ya zama ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke haifar da zanga-zanga. Duk da kusantar lokacin Arba'in, har yanzu ayyukan ƙuntatawa masu tsanani suna nan don hana maziyartan Bahrain tafiya zuwa wuraren ibada masu tsarki, kuma dubban masoya Ahlul-Bayt (A.S) an hana su halartar wannan babban taro.
Masu fafutuka da yawa ba sa ɗaukar wannan matakin a matsayin shawara ta gudanarwa kawai, a'a, suna ɗauka a matsayin wani ɓangare na manufar takaita al'amuran addini da rage halartar jama'a a lokutan addini.
Shugabanni fitattu sun yi imanin cewa, Arba'in ga 'yan Shi'a na Bahrain ba wai kawai tafiya ziyara ba ne, a'a, nuni ne na asalin addini, haɗuwar imani da shiga cikin ɗaya daga cikin manyan taron addini na duniya.
A lokaci guda, waɗannan ƙuntatawa suna faruwa ne a daidai lokacin da jami'an Bahrain suka shafe shekaru suna takaita ayyukan addini da zamantakewa na 'yan Shi'a, ta hanyar kama malamai, masu gabatar da jawabi, masu fafutuka na addini da fursunonin tunani.
Yawancin shugabannin addini da siyasa fitattu har yanzu suna cikin kurkuku ko kuma suna fuskantar ƙuntatawa masu yawa; lamarin da ke nuna ci gaba da tsarin tsaro na hukumar Al Khalifa game da buƙatun addini da na jama'a na 'yan Shi'a, da ƙoƙarin sarrafa cibiyoyin addini da al'amuran addini na wannan ƙasa.
Duk da haka, martanin jama'a, gudanar da ayyukan makoki a cikin Bahrain, da kuma nuna ƙauna ga Imam Husain (A.S) a sararin jama'a da shafukan sada zumunta, suna nuna cewa waɗannan manufofi ba su iya rage mannewar al'ummar Shi'a ta Bahrain ga al'amuran addini da al'adun Ashura ba.
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