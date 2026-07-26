Yahudawa Na Kai Harin Dabbancin Kan Fursunonin Matan Falasdinu A Kurkukun Al-Damun

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Cibiyoyin kula da al'amuran fursunonin Falasdinu a yau (Lahadi) sun ba da rahoton faruwan wani mummuna harin kisan kai mai tsanani a kan fursunonin mata na Falasdinu a kurkukun Al-Damun.
Sojojin gwamnatin mamaya a tsakiyar daren Juma'a (13 ga Yuli) sun kutsa sashen mata, kuma suka cika ɗaya daga cikin dakunan da hayaki mai sa hawaye, wanda wannan mataki ya haifar da shaƙewar numfashi na wasu daga cikin fursunonin mata.
Wannan ofishin ya bayyana cewa, an tilasta wa fursunonin mata su kwantawa rubda ciki na kimanin sa'a guda, tare da daure hannayensu da rufe idanunsu, sannan aka mayar da su dakunansu, ba tare da an ba su wani taimako na likita ko kulawa ba, duk da tsananin raunin yanayin jikinsu.
Ya kara da cewa: Wannan aikin danniya ya kasance tare da duka, wulakanci da keɓe wasu daga cikin fursunoni. Wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da a sassan kurkukun, saboda mawuyacin yanayin tsarewa, zafi mai tsanani da karancin kayan tsafta, cututtukan fata da rashin lafiyar jiki daban-daban suka yaɗu.
Dangane da alkaluman Ofishin Ba da Labarai na Fursunoni da Hukumar Kula da Al'amuran Fursunoni da 'Yantattu har zuwa 22 ga Yuli 2026, mata 94 na Falasdinu suna cikin kurkukun Al-Damun, wanda a cikinsu akwai mata biyu masu juna biyu, mata biyu masu ciwon daji, da mata biyu 'yan ƙasa da shekarun doka, kuma kusan kashi ɗaya bisa uku na fuskantar tsarewar gudanarwa.
Cibiyoyin kula da fursunoni sun jaddada cewa: Fursunonin mata suna fama da karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki, da kuma yaɗuwar cututtukan fata saboda danshi da rashin iska mai kyau, kuma suna kokawa game da kasancewar kyamarori na sa ido a cikin dakuna na sa'o'i 24, wanda ake ɗauka a matsayin keta sirrinsu.
Lauyan Hukumar Kula da Al'amuran Fursunoni shi ma ya nakalto shaidu daga fursunonin mata game da mummunar danniya, canja wuri na tilas da bincike masu wulakanci.
Haka kuma cibiyoyin kare hakkin dan adam sun rubuta shaidu game da hana barci da ɗauri cikin sarƙoƙi, kuma sun ɗauki abin da ke faruwa a kurkukun Al-Damun a matsayin azabtarwa cikin tsari da kuma keta dokokin jin kai na kasa da kasa.
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