Iran Ta Kai Hari Kan Jirgin Ruwa, Hedkwatar Rundunar Sojan Ruwa Da Sansanin Jiragen Sama Na Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Rundunar Tsaro ta Juyin Musulunci (IRGC) ta sanar da cewa dakarunta sun kai hare-haren ramuwa kan wani jirgin ruwan Amurka, hedkwatar Rundunar Sojan Ruwa ta Amurka ta Biyar a Bahrain, da kuma wani sansanin jiragen sama na Amurka a yankin, biyo bayan ayyukan ta'addanci guda biyu na Amurka da suka kai wa kadarorin Iran.
A cikin wata sanarwa da Ofishin Hulda da Jama'a ta fitar ranar Laraba, IRGC ta ce abubuwan sun fara ne da daddare lokacin da Amurka ta kai hari kan wani jirgin ruwan dakon mai na Iran a kusa da mashigar Hormuz.
A cewar sanarwar, "A yammacin daren jiya, sojojin Amurka ‘yan ta'addanci sun kai hari kan wani jirgin ruwan dakon mai na Iran da makami mai linzami na sama a kusa da mashigar Hormuz, wanda ya janyo lahani ga dakin injinan jirgin".
IRGC Ta Ce Lamarin Ya Haifar Da Martani Daga Dakarun Ruwanta.
"A mayar da martani ga wannan ta'addanci da kuma keta ka'idojin da ke tafiyar da mashigar Hormuz, wani jirgin ruwan abokan gaba na Amurka da Sahyuniyya mai suna Panaya an kai masa hari da makamai masu linzami da Sojojin Ruwa na IRGC suka harba," in ji rundunar.
Sanarwar Ta Ci Gaba Da Bayyana Wani Aiki Na Ta'addanci Na Biyu.
"A cikin wani sabon aiki na ta'addanci, maƙiyan Amurka sun kai hari kan hasumiyar sadarwa ta IRGC a kudancin tsibirin Qeshm da makamai masu linzami na sama".
IRGC ta ce harin ya biyo bayan ayyukan ramuwa da Sojojin Saman ta suka gudanar.
"A mayar da martani ga wannan ta'addanci, sansaninsu na sama da na jirage masu saukar ungulu da ke cikin daya daga cikin kasashen yankin, da kuma hedkwatar Rundunar Sojan Ruwa ta Amurka ta Biyar, an kai musu hare-hare da makamai masu linzami da jiragen marasa matuki na Sojojin Sama na IRGC".
Gargadi Game Da Kara Tashin Hankali
Rundunar Ta Ce Ayyukan Ramuwa Sun Yi Daidai Da Gargadin Da Ta Yi A Baya.
"Mun riga mun yi gargadin cewa duk wani ta'addanci za a fuskance shi da martani na daban kuma mai nauyi, kuma mun yi aiki da haka. Waɗannan martani ya kamata su zama darasi".
"Muna sake jaddada cewa dagula tsaron mashigar Hormuz zai jawo wa sojojin Amurka masu ta'addanci farashi mai nauyi".
Iran ta fuskanci sabon hare-haren rashin dalili na Amurka da gwamnatin Isra'ila, wanda ya fara a ranar 28 ga Fabrairu, tare da hare-hare na ramuwa masu nasara aƙalla guda 100. Ramuwar ta kai hari kan manyan manufofin Amurka da Isra'ila masu mahimmanci da dabarun yanki. Jamhuriyar Musulunci ta kuma rufe mashigar Hormuz ga maƙiya da kawayensu.
Sakamakon Martanin, Shugaban Amurka Donald Trump Ya Shelar Tsagaita Wuta Na Wani Bangare A Ranar 7 Ga Afrilu.
Jamhuriyar Musulunci ta fara aiwatar da tsauraran matakai kan mashigar Hormuz bayan Trump ya sanar da ci gaba da dokar hana ruwa gudu ta sojan ruwa ba bisa ka'ida ba kan jiragen ruwa da tashoshin jiragen ruwa na Iran a ranar 13 ga Afrilu wanda ya saba wa sharuddan tsagaita wuta.
A tsakiyar abubuwan da ke faruwa, Iran ta gabatar da Hukumar Kula da Mashigar Tekun Farisa (PGSA), wata sabuwar hanyar hukumomi don tsarawa da kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ta wannan mashigar.
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