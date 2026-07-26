Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Tunawa Da Shahida Zahra Haddad Adel A Tehran
26 Yuli 2026 - 11:42
Lambar labari: 1845013
Source: ABNA24
An gudanar da Taron tunawa da Shahida "Zahra Haddad Adel," da yammacin Alhamis (23 Yuli, 2026) matar Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i, jagora mai girma na juyin juya halin Musulunci, kuma surukar Shahid Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i (Shahidin Iran), wanda iyalan wannan shahida mai daraja, a masallacin Imam Sadiq (A.S) a birnin Tehran
Hoto: Zahra Amir Ahmadi
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