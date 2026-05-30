Hizbullah Ta Fara Farautar Kwamandoji Da Jiragen Matasan Marasa Matuki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Tal Aviv ta tabbatar da karuwar adadin wadanda suka jikkata a hare-haren makamai masu linzami na Hizbullah, inda Ma'aikatar Lafiyar Isra’ila ta bayyana cewa, tare da samun sabbin wadanda suka jikkata guda biyar, adadin wadanda suka jikkata a yankunan da ake mamayewa tun farkon yakin Amurka da Isra’ila a kan Iran ya kai 8,909.
An kuma bayar da rahoton cewa, a fagen yaki da mayakan Lebanon kadai, musamman a lokacin tsagaita wuta da Iran a ranar 8 ga watan Afrilu da ya wuce, Sojojin 1,008 ne suka jikkata.
Wani rahoton leken asiri ya nuna cewa Hizbullah tana kara tsananta hare-haren ta jiragen matasan marasa matuki da kuma kai hari ga manyan kwamandojin sojojin Isra'ila a kudancin Lebanon da kan iyaka.
Bayanai daga "Cibiyar Bincike da Bayanai ta Amit" sun nuna cewa Hizbullah tana gudanar da sa ido na fasaha da na mutane sosai kan manyan hafsoshin Isra'ila a fagen fama, wanda burinsu shine lalata tsarin umarni, sarrafawa, da tsaron sojojin Isra'ila ta hanyar amfani da jirage marasa matuki na sa ido, jirage marasa matuki masu kunar bakin wake, da manyan bindigogi.
Wannan sabuwar dabara ta haifar da asara da dama a wannan lokaci. A makon da ya gabata, Kanar Meir Biderman kwamandan bataliya ta 401 ya ji mummunan rauni bayan da wani jirgi mara matuki mai kunar bakin wake ya kai masa hari kai tsaye yayin da yake gudanar da ayyuka a kudancin Lebanon, kuma a cikin wannan lamarin, wani Laftanar Kanar a runduna ta 162 da wani soja sun jikkata.
