IEA: Yaki Da Iran Ya Jefa Duniya Cikin Mafi Girma Rikicin Tsaron Makamashi A Tarihi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Hukumar Makamashi ta Duniya (IEA) a cikin sabon rahotonta na "Zuba Jari a Makamashi a Duniya" ta yi gargadin cewa, tsanantar yakin Amurka da Sahayoniyya a kan Iran, ya sanya tsarin makamashi na duniya ya shiga wani sabon mataki na rarrabuwa da sake tsari; matakin da a cikinsa, tsaron makamashi ba kawai ya dogara da kasuwar da ake buƙata ba ne, har ma kai tsaye yana fuskantar tasirin yaki, takunkumi, rashin tsaro a hanyoyin isarwa, da rugujewar hanyoyin kasuwanci masu karko. Wannan hukuma ta nanata cewa, rikicin na yanzu ya canza tsarin zuba jari na duniya gaba daya.
Fatih Birol, darektan zartarwa na hukumar, ya bayyana halin da ake ciki a matsayin "mafi girman tabarbarewar tsaron makamashi a tarihin duniya" kuma ya kwatanta shi da girgizar tsari ta shekarun 1970. Ya tabbatar da cewa girman rikice-rikicen da yakin da ake yi wa Iran da tashe-tashen hankula na siyasar duniya ke haifarwa, sun shafi yanayin masu zuba jari da gwamnatoci sosai, kuma sun jefa kasashe zuwa ga sake duba dabarun makamashi na asali.
Bisa ga wannan rahoton, yawancin kasashe yanzu, maimakon dogaro da kasuwar duniya da hanyoyin teku masu rauni, suna neman "ikon mallakar makamashi" da rage dogaro da hanyoyin samar da kayayyaki na waje; Hanyoyin da suka zama marasa karko da tsada saboda yakin da ake yi wa Iran da rashin tsaron yankin da ke ƙaruwa. A cikin wannan tsari, gwamnatoci sun koma zuba jari a albarkatun cikin gida, hanyoyin isar da kayayyaki na dabam, da ababen more rayuwa waɗanda ke rage dogaronsu ga wuraren da ke ƙarƙashin ikon kasashen yamma.
Hukumar Makamashi ta Duniya ta yi hasashen cewa, jimillar zuba jari a duniya a fannin makamashi a shekara ta 2026 zai kai dala tiriliyan 3.4; wani adadi da ke nuna cewa, ko da a cikin yanayi mai cike da tashin hankali da rashin tabbas, gasar tabbatar da tsaron makamashi tana ci gaba da ƙaruwa. Daga cikin wannan adadi, dala tiriliyan 2.2 za a kasafta zuwa ga wutar lantarki, makamashin da ake sabuntawa, makamashin nukiliya, ajiyar makamashi, da ababen more rayuwa na isarwa, yayin da dala tiriliyan 1.2 kuma za su ci gaba da kwarara zuwa ga albarkatun mai da iskar gas da kwal; alama ce da ke nuna cewa duniya ta shiga wani zamani na dabarun makamashi da suka rarrabu cikin hamayyar kasashen.
Wannan rahoton ya kuma nuna cewa, zuba jari a makamashin da ake sabuntawa da bunkasa hanyoyin sadarwar wutar lantarki yana ƙaruwa da sauri. Zuba jari a makamashin hasken rana a shekara ta 2026 zai kai dala biliyan 365, kuma bunkasa hanyoyin sadarwar wutar lantarki ma tare da zuba jarin dala biliyan 550, ya zama ɗaya daga cikin manyan abubuwan da kasashe suka fi ba wa fifiko. Ƙaruwar zuba jari a ajiyar batira wanda aka bayyana shi a matsayin nuni ga damuwar gwamnatoci game da girgizar siyasar duniya da katsewar wadatar makamashi.
A gefe guda, zuba jari a fannin mai zai ragu a shekara ta uku a jere, kuma zai kai ƙasa da dala biliyan 500; al'amarin da hukumar ta ce ya samo asali ne daga "rashin yanayin siyasar duniya mai karko" don zuba jari mai girma.
