Wata Sojar Isra’ila Mace Ta Sheka A Harin Jirgi Maras Matuki Na Hizbullah

28 Mayu 2026 - 11:53
News ID: 1819762
Source: ABNA24
Kafafen yada labaran Sahayoniyya sun ba da rahoton kashe wata soja mace daga sojojin wannan gwamanti da kuma raunata wasu sojoji biyu biyo bayan fashewar wani jirgin mara matuki na kunar bakin wake na Hizbullah a arewacin Falasdinu da ake mamayewa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Gidan yanar gizo na Ibraniyawa "Hadshot Hamot" ya bayyana cewa sojojin Sahayoniyya sun ba da labarin kashe sajan "Rotem Yanay" wacce soja ce a bataliyar "Rotem" da ke karshin rundunar Go'ati.

Bisa ga wannan rahoto, wannan sojan Sahayoniyya ta mutu a ranar Laraba sakamakon fashewar wani jirgin mara matuki na kunar bakin wake da Hizbullah ta harba zuwa wani sansanin soji a garin "Shomra" a arewacin Falasdinu da ake mamayewa.

Haka kuma majiyoyin Ibraniyawa sun ba da rahoton cewa, wasu sojoji biyu daga sashin gaggawa na kibbutz a "Gorin" su ma sun jikkata a fashewar wani jirgin mara matuki.

