Iran: An Sake Zabar Qalibaf A Matsayin Shugaban Majalissar Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Dokta Muhammad Baqir Qalibaf shugaban Majalisar Shura ta Musulunci, a cikin sakon godiya ga sakon taya murnar Dokta Masoud Pezeshkian shugaban kasa a gare shi, bayan sake zabensa a matsayin shugaban Majalisar Shura ta Musulunci, ya rubuta; "Bangaren zartarwa a dukkan sassansa, ta hanyar gudanar da ayyukan sa ido da dokoki, zai kasance mai tallafawa ga masu hidimtawa Al’ummar Iran, kuma zai taimaka wa gwamnati wajen gudanar da kasar yadda ya kamata".
Ya zao a cikin sakon cewa: Ina taya ku murnar Eidul Adha mai albarka da zagayowar kwanaki goma na Wilaya da Imamci, kuma ina matukar godiya ga sakonku na soyayya da hadin kai a gare ni. Babu shakka, shugabannin kasar sun hada kai da zuciya daya don tallafawa al'ummar Iran, kuma sun tsaya kafada da kafada ba tare da la'akari da wani abu ba.
Wannan hadin kai wanda ko da yaushe yana cikin umarnin shahidi jagoran juyin juya hali, Imam Sayyid Ali Husayni Khamenei (Allah ya yi masa rahma), amsa ce ga umarnin jagoran juyin juya hali mai girma Ayatullah Sayyid Mujtaba Husayni Khamenei (Allah ya kiyaye shi), kuma muna fatan zai yada sakon karfafa gwiwa da kwanciyar hankali a cikin sahun al'ummar Iran masu daraja masu hadin kai, daga fagen fama, zuwa ga masu harba rokoki, da iyakokin ruwa da kasa, har zuwa tituna masu albarka da ke cike da al'ummar da aka tayar na yunkurin Khumaini da zamanin Khamenei.
Majalisar Shura ta Musulunci a dukkan sassanta, ta hanyar gudanar da ayyukan sa ido da dokoki, za ta kasance tayawa ga masu hidimar jama'a, kuma za ta taimaka wa gwamnati wajen gudanar da kasar yadda ya kamata.
Majalisar Shura ta Musulunci da wakilan jama'a masu daraja a shekara ta uku na zama na goma sha biyu, kamar da suka kasance, sun kuduri aniyar yin amfani da dukkan karfinsu don kare kasar Iran mai daraja.
Gwamnati ta goma sha hudu a lokacin yakin da aka kakaba ma ta na uku kamar yakin kwanaki goma sha biyu, ta kasance tare da jama'a don kada tasirin yaki ya sha kan rayuwarsu ta musamman wajen samar da kayan masarufi da kwanciyar hankalin cikin gida, wanda ake dauka a matsayin babbar nasara, kuma ake fatan tare da hadin kan bangarori uku, za a ci gaba da gina kasar da himma, kuma za a magance matsalolin rayuwa na 'yan kasar da suka kasance a fagen fama har kusan dare 90 kamar shekaru 47 da suka wuce suna masu bin jagororin juyin juya halin Musulunci.
Ina rokon Allah Madaukaki da ya kara ba wa 'yan uwana a gwamnati mai girma nasara da albarka.
Da fatan samun nasara ta karshe ga Iran ta Musulunci a kan masu girman kai na duniya.
Muhammad Baqir Qalibaf
Shugaban Majalisar Shura ta Musulunci
………………………..
Your Comment