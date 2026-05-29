Hizbullah Ya Aiwatar Da Ayyuka 19 A Kan Sojojin Mamayar Isra'ila A Kudancin Lebanon

29 Mayu 2026 - 23:28
News ID: 1820104
Source: ABNA24
Hizbullah ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana aiwatar da ayyukan hare-hare 19 kan tarukan sojoji, motocin yaƙi, da daidaikun sojojin Isra'ila a kudancin Lebanon. Domin kare Lebanon da al'ummarta, tare da mayar da martani ga keta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra’ila ke yi, hare-hare kan fararen hula da lalata gidajensu da ƙauyukansu.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Ayyukan sun haɗa da kai hari kan tarukan motocin yaƙi da sojoji ta hanyar anfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki, baya ga haka kuma sun kai hari kan tankokin yaƙi na "Merkava" da motocin sulke na "Namera" a garuruwan: Al-Qusayr, Al-Adisa, Zoutar Al-Sharqiya, Al-Qantara, Arab Al-Luwaiza, Rashaf, Al-Bayada, Shama, Yahmar Al-Shqif, da Al-Malkiya.

Hizbullah  ta jaddada cewa waɗannan ayyukan suna zuwa ne a cikin haƙƙin yin gwagwarmaya da mamaya da fatattakarsu. Ta kuma nanata cewa tana da alhakin kare ƙasarta da al'ummarta don hana abokan gaba ci gaba da manufofinsu masu haɗari ga Lebanon, ƙasarta, al'ummarta, da gwagwarmayarta.

