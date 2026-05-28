Labarai Cikin Hotuna | Yadda Aka Gabatar da Sallar Sallah Eidul Adha - Haramin Sayyidah Fatimah Ma’asumah (AS) Qom

An gudanar da sallar sallar Eidul Adha da safiyar Laraba 10/Zulhijja/1447 wanda yayi daidai da 27/Mayu/2026 wanda yayi daidai da ko'ina cikin ƙasashen musulmi, haka ma aIran a birnin Qom an gabaar da sallar a haramin sayyidah Fatimah Ma’asumah (AS) tare da halartar ɗimbin maziyarta da mazauna haramin Karimar Ahlul Bait (AS).

28 Mayu 2026 - 13:49
News ID: 1819795
Source: ABNA24

Hoto: Mohsen Karamali

