Labarai Cikin Hotuna | Yadda Aka Gabatar da Sallar Sallah Eidul Adha - Haramin Sayyidah Fatimah Ma’asumah (AS) Qom
An gudanar da sallar sallar Eidul Adha da safiyar Laraba 10/Zulhijja/1447 wanda yayi daidai da 27/Mayu/2026 wanda yayi daidai da ko'ina cikin ƙasashen musulmi, haka ma aIran a birnin Qom an gabaar da sallar a haramin sayyidah Fatimah Ma’asumah (AS) tare da halartar ɗimbin maziyarta da mazauna haramin Karimar Ahlul Bait (AS).
28 Mayu 2026 - 13:49
News ID: 1819795
Source: ABNA24
Hoto: Mohsen Karamali
