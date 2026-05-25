Tsohon Jami'in Isra’ila: Za Mu Tsere Daga Lebanon Cikin Shan Kaye

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Bait (AS) - ABNA - ya ruwaito cewa, tsohon shugaban kwamitin tsaro da hulda da kasashen waje a majalisar dokokin Sahayoniyya (Knesset), a cikin wata sanarwa ya ce, a karshe wannan gwamnatin zai gudu daga Lebanon tana mai shan kashi.
Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Shihab ya ruwaito, Ofer Shelach, tsohon shugaban kwamitin tsaro da hulda da kasashen waje na majalisar (Knesset), a cikin wata sanarwa ya ce, ayyukan da sojojin wannan gwamnati ke yi a Lebanon ba su cimma wata manufa ba.
Ya tabbatar da cewa: "Tunanin shawo kan tsaro a Lebanon, rubutun takardar magani ce kawai ga wani bala'i, kuma ba zata cimma komai ba, kuma za mu rasa sojojinmu, kuma a karshe za mu gudu daga Lebanon gaba daya muna masu shan kashi, kamar yadda muka yi a shekara ta 2000".
Kafin wannan, gidan yanar gizo na Sahayoniyya "Walla" ya ruwaito daga wasu manyan hafsoshin gwamnatin Isra'ila suna cewa: "A kudancin Lebanon muna fuskantar manyan kalubale, kuma sanya ido da kuma gano jiragen marasa matuki (drones) na Hizbullah abu ne mai wahala".
Jaridar Sahayoniyya "Haaretz" ita ma ta ruwaito daga wasu hafsoshi da ke kudancin Lebanon, suna cewa: "Ba mu fahimci dabarun kwamandojinmu ba, babban aikinsu shi ne rusa gidaje a kauyukan Lebanon".
Wadannan hafsoshi sun nanata cewa: "Yawaitar adadin mutanen da jiragen marasa matuki na Hizbullah suka raunata, ya haifar da rugujewa da rudani a tsakanin sojojin. Takunkumin da Donald Trump shugaban Amurka ya sanya kan harin bama-bamai a Beirut da Biqah, ya sa muke sauke fushinmu kan harin bama-bamai a kauyuka".
Jaridar Sahayoniyya "Israel Hayom" ita ma ta ruwaito daga wasu manyan hafsoshin gwamnatin Isra'ila suna cewa: "Zama a Lebanon ba shi da wani amfani, kuma sojojin a yakinsu da Hizbullah ba su samu wata nasara ba".
