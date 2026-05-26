Hare-Haren Isra’ila Sun Tsannanta A Biqah Da Kudancin Lebanon

Kamfanin dillancin labarai na duniya na Ahlul Bait (AS) - ABNA - ya ruwaito cewa, jiragen yakin Gwamnatin Isra’ila sun kai hare-hare masu tsanani kuma masu yawa a kan yankuna daban-daban a kudanci da gabashin Lebanon, sakamakon haka mutane da dama sun yi shahada tare da jikkata. Wadannan hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da "Benyamin Netanyahu" firaministan Gwamnatin Isra’ila ya yi bayani game da tsananta ayyukan soji da nufin murkushe Hizbullah.
Kamar yadda gidan talabijin na Al Jazeera ya ruwaito, majiyoyin hukuma da kafafen yada labarai na Lebanon sun bayyana cewa, jiragen yakin Gwamnatin Isra’ila tun daga safiyar ranar Talata sun kai hare-hare sama da goma ta sama a kan yankuna daban-daban na Lebanon.
Kamfanin dillancin labarai na Lebanon ya ruwaito cewa, garin "Mashghara" a yankin Yammacin Biqah a gabashin kasar, an kai masa hare-hare 8 a jere daga sojojin Isra’ila. Hare-haren da a cewar wannan kafar, sun tarfa bude wuta a kewayen garin, sakamakon haka akalla mutane 5 sun yi shahada wasu kuma suka jikkata.
Wannan tsanantar hare-haren ya biyo bayan da sojojin Gwamnatin Isra’ila suka bayyana cewa sun fadada iyakokin ayyukansu zuwa yankin Biqah, suna da'awar cewa suna kai hari kan ababen more rayuwa na Hizbullah ne.
A kudancin Lebanon, garin Nabatiyeh ma an kai masa irin wadannan hare-hare masu tsanani. Hare-haren ta sama sun kuma shafi garuruwa da kauyukan Kafr Rumman, Arab Salim, Shuhur, Yatar, Hadatha, da Jbal al-Batm. A lokaci guda, manyan bindigogin sojojin Gwamnatin Isra’ila sun yi ruwan bama-bamai a garuruwan Srifa da Burj Qalawiyah.
Bisa ga kididdigar karshe da ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta fitar da rahotannin fage, a hare-haren ranar Talata, 'yan kasar Lebanon 17 sun yi shahada. Daga cikin wadanda suka mutu, mutane 4 sun shahada a garin Kafr Rumman, sai kuma wani dan kasa tare da matarsa sun yi shahada bayan da aka rusa gidansu a Arab Salim.
Haka kuma wasu mutane uku sun yi shahada a hare-haren jiragen marasa matuki na Isra'ila wadanda suka kai hari kan motoci da babura a manyan hanyoyin dake tsakanin lardunan Nabatiyeh da kudancin Lebanon.
Isra’ila Ta Sake Fitar Da Gargadin Ficewa Daga Wasu Kauyukan Da Tilasta Yin Ƙaura
A daidai lokacin da ake ci gaba da tashin bama-bamai, "Avichay Adraee" mai magana da yawun sojojin Sahayoniyya, ya ba da gargadin gaggawa ga mazauna garuruwa da kauyuka 10 a lardunan Nabatiyeh, kudanci, da Al-Biqah na Lebanon.
Wannan gargadin ya kunshi yankuna kamar Nabatiyeh al-Tahta, Ain Qana, Haruf, Zabdin, al-Duwair, Adshit al-Shuqif, Sajid, al-Luwayzah, da Maydun. An bukaci mazauna da su bar gidajensu nan take, su nisa akalla mita dubu daga wuraren zama, kuma su koma wuraren da suke da sarari.
Wadannan gargadin sun haifar da wani sabon guguwar ƙaura a Lebanon, musamman a yankin Dahiya ta kudancin Beirut, inda mazauna da yawa suka bar gidajensu saboda fargabar sake dawo da hare-hare.
Martanin Hizbullah
A gefe guda, Hizbullah ta Lebanon a cikin sanarwa daban-daban ta bayyana cewa ta kai hare-hare na musamman kan matsugunai da tarukan sojojin Sahayoniyya.
Kungiyar ta bayyana cewa, ta yi amfani da jirage marasa matuki guda biyu na kunar bakin wake, ta kai hari kan dandazon motocin soji da sojojin Isra'ila a yankin kurkukun Al-Khiyam.
Hizbullah ta kuma sanar da kai hari da wasu jirage marasa matuki na kunar bakin wake guda biyu a sansanin "Avivim", da kuma bangaren sojojin sashin leken asiri na yaki na Gwamnatin Isra’ila a sansanin "Shomira".
Kungiyar ta kara da cewa, a matakai biyu a jere, ta kai hari da manyan bindigogi kan tarin sojoji da kayan aikin sojojin Gwamnatin Isra’ila a yankin Matullah, sannan ta kai hari kan wani taron soji a garin "Misgav Am" a arewacin Isra'ila da jirgi mara matuki na "Ababil".
A wani bangaren kuma, sojojin Gwamnatin Isra’ila sun tabbatar da mutuwar daya daga cikin sojojinsu a fadace-fadacen kudancin Lebanon a hukumance. Da wannan, adadin wadanda aka tabbatar sun mutu daga sojojin Gwamnatin Isra’ila tun lokacin da aka fara fadada ayyukan yaki a Lebanon ya kai 24.
Rahotannin kafafen yada labarai na Isra'ila sun nuna cewa, sabbin jirage marasa matuki na kunar bakin wake na Hizbullah sun zama babban kalubale mafi muni ga sojojin Sahayoniyya, domin na'urorin radar na yau da kullun ba su da ikon gano wadannan jirage.
