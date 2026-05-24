Rasha Ta Kai Hari Kan Cibiyoyin Makamai Na Ukraine + Bidiyo

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Bait (AS) - ABNA - ya ruwaito cewa: Kafofin yada labaran Ukraine sun ba da rahoton jin karar fashe-fashe a birnin "Cherkasy", a daidai lokacin da aka fitar da gargdadi da faɗakarwar ta sama a duk faɗin ƙasar.
Majiyoyin yada labarai sun kuma ba da rahoton faruwar jerin fashe-fashe a birnin "Kropyvnytskyi" (wanda yake a tsakiyar Ukraine); waɗannan hare-haren suna faruwa ne a daidai lokacin da aka kunna ƙararrawar haɗari da matsayin faɗakarwar sama a duk faɗin ƙasar Ukraine.
