Amurka: An Samu Harbe-Harbe A Kusa Da Fadar White House

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Bait (AS) - ABNA - ya ruwaito cewa: Da misalin karfe 6 na yamma, wani mutum mai dauke da bindiga ya matso zuwa kofar shiga mai lamba 17 na Fadar White House kuma ya yi harbin bindiga guda uku zuwa jikin ginin.
Jami'an Hukumar Asirin sun mayar da martani da harbin bindiga inda suka kwantar da wanda yayi harbi.
Harsashi guda kuma ya samu wani farar hula a lokacin musayar harbin. Jami'ai sun ce wanda ake zargin bai taba kutsawa cikin harabar Fadar White House ba.
Yunkurin kafofin yada labarai da jami'an Amurka don nuna mai aikata harbin a kusa da Fadar White House a matsayin "mahaukaci"
Wani jami'in Amurka mai alhakin al'amarin ya yi iƙirarin cewa: An gano ainihin wanda ake zargin, kuma shi mutum ne da ke fama da rashin lafiyar kwakwalwa.
Kafofin yada labaran Amurka sun ba da rahoton cewa wanda ake zargin matashi ne mai shekaru 21 mai suna "Nasir Best" wanda aka ce yana da matsanancin matsalar kwakwalwa, kuma a baya an yanke masa hukuncin nesantar kusa da Fadar White House. Rahotanni sun nuna cewa yana fama da ruɗi, yana tunanin cewa shi kansa Yesu Almasihu (A.S) ne.
CNN ta nakalto wani jami'in Hukumar Asirin Fadar White House: Muna binciken rahotannin da ke da alaƙa da harbin bindiga a wajen harabar Fadar White House.
A cewar CNN, wurin da aka yi harbin ya kasance daidai a daya daga cikin kofofin shiga Fadar White House, haka kuma 'yan jarida na ba da rahoton akwai wasu mutane biyu da suka jikkata.
Donald Trump a lokacin da lamarin ya faru bai kasance a Fadar White House ba, kuma ba a ba da rahoton wata alaka ta kai tsaye da shi ba.
Gidan talabijin na Fox News ya ba da rahoton cewa jami'an tsaro sun kama wanda ya yi harbin a kusa da Fadar White House kuma sun shawo kan lamarin.
