Hare-Haren Bama-Baman Isra’ila Na Sauka Ne Kai Kan Garuruwa Da Cibiyoyin Farar Hula

Isra’ila Ta Na Ci Gaba Da Kai Hari Ba Kakkautawa A Kudancin Lebanon

9 Mayu 2026 - 09:42
Source: Almanar
Isra’ila na ci gaba da kai hare-hare a yankunan kudancin Lebanon, inda sojojin mamaya suka aiwatar da hare-haren manyan bindigu a kai a kai wanda ya shafi garuruwan Baraashit, Safad al-Batikh, Touline, har zuwa al-Ghandouriya da Froun, a lokaci daya sun harba manyan rokoki da manyan bindigogi a fagage da yawa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Bayanai sun nuna cewa hare-haren sun kuma fi mayar da hankali kan garuruwan Majdal Zoun, al-Mansouri, da Buyut al-Sayyad, kafin su sake dawowa da daddare tare da harbin bindigogi wanda ya shafi yankin al-Bayada, wanda ya shaida fafatawa da dakarun gwagwaramayar Musulunci na Hizbullah.                                        

Har ila yau, sojojin Isra'ila sun harba bama-bamai masu haske a saman ƙauyukan sassan yamma da tsakiyar yankin, yayin da da sanyin safiya suka rushe wasu gidaje a unguwar al-Jabbana a cikin garin Bint Jbeil, a daidai lokacin da suke kai hare-haren manyan bindigu a gefen al-Ghandouriya.

A wani ci gaban fage na kuma, manazarcin gidan talabijin na Al-Manar ya ruwaito cewa wani jirgi mara matuki na Sahayoniya ya kai hari inda ya afka wa wata cibiya ta kasuwanci a kan hanyar al-Shihabiya - Kafrdounin, wanda ya haifar da asarar kayayyaki a wurin.

