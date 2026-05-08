Rosatom: Tashar Nukiliya Ta Bushehr Tana Ci Gaba Da Aiki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA): Alexey Likhachev shugaban kamfanin Rosatom na Rasha ya ce: "A takaice halin da ake ciki a wurin tashar nukiliya ta Bushehr a Iran yana cikin kwanciyar hankali. Ba a ga wani hari a kan muhallin da ke kewaye da tashar nukiliya ta Bushehr ba".
Rukunin farko na tashar nukiliya ta Bushehr yana ci gaba da aiki da cikakken ƙarfinsa. Rosatom a shirye yake, idan babu haɗarin sake tashin rikicin soji, ya dawo da ma'aikatansa cikin gaggawa kuma gaba ɗaya zuwa Iran.
Rosatom yana da niyyar a shekara ta 2027 ya fara aika kayan aikin reactor ga rukuni na biyu na tashar nukiliya ta Bushehr zuwa Iran. Wurin gine-ginen sabbin rukunonin tashar Bushehr yana komawa daidai, kuma kusan ma'aikata 2,200 daga cikin ma'aikatan gida sun koma wurin.
