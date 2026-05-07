Hizbullahi Ke Da Nasarar Yaƙi A Yanzu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Tashar Isra'ila ta 14: Mun makale a Lebanon ta hanyar soja da dabaru, kuma Hizbullah ce ke tsara mana sharuɗɗan da suke so kullum ana raunata ko kashe sojojinmu kowace rana. Hizbullah ta Lebanon ta sanar da cewa ta kai hari kan wata motar bulldozer sojin Isra'ila nau'in D9 mallakar sojojin Isra'ila a yankin "Khallih-Raj" a garin Deir Sirian da ke kudancin Lebanon ta hanyar amfani da jirgin sama mara matuki. Sanarwar Hizbullah ta bayyana cewa harin ya zo ne tare da harbi kai tsaye a kan abin da aka nufa kuma ya haifar da wasu asarar rayuka da barna ga sojojin mamaye.
Hizbullah ta kai hari ne kai tsaye daidai ba tare da kuskure ba amma ita kuwa Isra'ila an barta da ƙidaya waɗanda suka ji rauni ko aka kashe. Hakanan Rediyon Sojojin Isra'ila a yau ya tabbatar, a rana ta biyu a jere, ta yada sabbin ƙididdiga kan asarar da sojojinta suka yi a lokacin hare-haren jiragen sama marasa matuki na Hizbullah. Waɗannan ƙididdiga sun zo ne tare da tabbatarwa ta gaskiya daga shugaban Majalisar Yankin Galilee inda ya ke tabbatar da ikon Hizbullah da karfinta. Kakakin rundunar Isra'ila ta harshen Larabci, Avichay Idris, yana ba da gargaɗin ficewa daga ƙauyukan kan iyakar Lebanon kowace rana tun ranar da ta gabata kuma yana ta iƙrarin shirin lalata kayayyakin more rayuwa na Hizbullah a kudancin Lebanon. Amma a yau, har ma shugaban Majalisar Yankin Galilee ya tabbatar da ikon Hizbullah, yana mai cewa: "Wannan shirme ne, Hizbullah ta san ainihin inda za ta harba". Gidan rediyon sojojin Isra'ila ya sanar a yau cewa sojoji bakwai sun ji rauni a hare-haren jiragen sama marasa matuki na Hizbullah a kudancin Lebanon a cikin awanni 24 da suka gabata. Tun da farko, tashar Ibrananci ta i24NEWS ta sanar da cewa sojojin mamaya guda hudu sun ji rauni a wani harin jiragen sama marasa matuki na Hizbullah a kudancin Lebanon a ranar da ta gabata, wanda aka ruwaito cewa daya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali.
