Kim Song: Ba Ta Yadda Za'ai Mu Shiga Shirin NPT

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Sanarwar, wanda jami'in kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa (KCNA) ya fitar, an fitar da ita ne a yayin taron sake fasalin NPT karo na 11 a hedkwatar MDD da ke New York; Wani taron da Amurka da wasu kasashen kawance suka yi kakkausar suka kan shirin nukiliyar Pyongyang. "A taron na 11 na NPT Review, wanda a halin yanzu ke gudana a hedkwatar MDD, Amurka da wasu kasashe da ke biyayya gareta suna nuna shakku kan halin da ake ciki da kuma amfani da 'yancinmu," in ji Kim Sung, yayin da yake magana kan sukar da aka yi a taron.
7 Mayu 2026 - 21:56
News ID: 1811252
Source: ABNA24
Jakadan Koriya ta Arewa kuma wakilin dindindin a Majalisar Dinkin Duniya, Kim Song, ya fada a cikin wata kakkausar sanarwa a yau cewa Pyongyang ba za ta ba shiga yarjejeniyar hana yaduwar makamashin nukiliya ba (NPT) kuma kasancewar kasar sa mai karfin nukiliya ba zai taba canzawa ba.
Your Comment