Qalibaf: Jami'ai Su Yi Wa Al'umma Bayanin Kan Hauhawar Farashi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Qalibaf ya ne mi jami'an gwamnati da bayar da rahoton ayyukansu kan hauhawar farashin kayayyaki ga jama'a a sakon murya na biyu ya na mai magana ga al'ummar Iran: makiya na neman mika wuyan Iran ta hanyar matsin tattalin arziki. Ba mu raina yiwuwar kawo harin soji ba, musamman hare-haren ta'addanci. Nasarar karshe a yakin ya sa Iran ta zama 'yan wasa mafi tasiri a tsarin kasa da kasa. Yaƙin ya shiga wani sabon zamani kuma jami'an zartarwa sun san cewa aikinsu ya fi tasiri fiye da da kuma dole ne mu yi aiki tare da tsarawa da gudanarwa ta jihadi. Muna bibiyar tsadar farashi a cikin tarurrukan da ba na kafofin watsa labarai ba. Jami'an zartarwa suke da alhakin rage matsin tattalin arziki ga jama'a, kuma dole ne jama'a su dauki mataki. Ya kamata gwamnati ta kai rahoto ga jama'a game da ayyukanta game da tsadar farashi. Iraniyawan da ke zaune a kasashen waje na iya kasancewa daya daga cikin manyan ginshikan fatattakar abokan gaba da tilasta wa jami'ai yin amfani da karfinsu wajen taimakawa Iran
6 Mayu 2026 - 23:13
News ID: 1810893
Source: ABNA24
Malam Qalibaf shugaban majalisar ƙasar Iran ya buƙaci wasu abubuwa biyar ga mutane a cikin sabon yanayin yaƙin da ake ciki na tattalin arziki
