Azabtarwa Na Ƙara Tsananta Ga Fursunoni Mata A Gidan Yarin Damun

4 Mayu 2026 - 17:07
Hare-haren azabtarwa sama da 10 a cikin wata guda kan fursunonin matan Falasdinawa a gidan yarin Damun 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Hukumar Kula da Fursunoni da 'Yancin Bil Adama ta Falasdinawa ta sanar da cewa fursunonin mata Falasdinawa da ke gidan yarin Damun an kai musu harin musgunawa sama da 10 da matakan danniya a cikin watan Afrilu. A cewar rahoton, an kai wadannan hare-haren cikin shirin da aka riga aka tsara da kuma maimaitawa kuma an yi musu duka, cin zarafi da kuma amfani da barkonon tsohuwa. 

Tawagar ta kara da cewa mata Falasdinawa sama da 90, ciki har da iyaye mata da mata masu juna biyu, suna tsare a gidajen yarin Isra'ila.

