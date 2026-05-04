Iran: Ta Harba Makaman Gargaɗi Ga Jiragen Yaƙin Amurka Da Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Rundunar Sojan Ruwa, bayan ta lura kuma ta gano jiragen yakin Amurka a yankin Mashigar Hormuz, ta yi gargadi da harba manyan makaman gargadi a yankin da jiragen yakin Amurka da na Isra'ila ke motsawa, kuma ta yi gargade su game da sakamakon irin wadannan ayyuka masu hatsari.
Kamar yadda Ofishin Hulda da Jama'a na Rundunar Sojan Ruwa ya fitar, jiragen yakin Amurka 'yan awanni da suka gabata, sun kashe na'urorin radar su a Tekun Oman kuma sun yi niyyar kusantar Mashigar Hormuz, amma nan da nan bayan sun kunna na'urorin radar su, an gano su kuma sun fuskanci gargadin sanarwar rediyo daga Rundunar Sojan Ruwa ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran game da illolin karya yarjejeniyar tsagaita wuta. Bayan da jiragen yakin Amurka suka yi watsi da gargadin, jaruman sojojin sun sanar a wani sabon gargadi cewa duk wani yunkurin shiga Mashigar Hormuz za a dauke shi a matsayin keta yarjejeniyar tsagaita wuta kuma zai gamu da martani daga rundunar sojin ruwa. A wannan matakin, kuma bayan nuna halin rashin kulawa da gargadin farko da jiragen Amurka da Isra'ila suka yi, Rundunar Sojan Ruwa ta fitar da gargadin ta hanyar harba makamai masu linzami, rokoki, da jiragen yaki marasa matuki a kusa da jiragen ruwan abokan gaba masu kai hari; duk abinda ya samu wadannan jiragen alhakin da sakamakon irin wadannan ayyuka yana kan abokan gaba ne.
