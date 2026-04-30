  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Amerika

Dan Majalisar Amurka: Zama Shugaban Ƙasa A Amurka Yana Buƙatar Yarjejewar Isra'ila

30 Afirilu 2026 - 22:23
News ID: 1808365
Source: ABNA24
Dan Majalisar Amurka: Zama Shugaban Ƙasa A Amurka Yana Buƙatar Yarjejewar Isra'ila

Taylor Green, dan majalisar dokokin Amurka da ya yi murabus daga majalisar, ya ce domin wani ya zama shugaban Amurka, dole ne ya amince da tsarin Isra'ila in ba haka ba ba zai iya damar samun wannan ikon ba. 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: wannan ɗan majalisar ya kara da cewa: Kuna iya bincika shugabannin tarihin Amurka Kuna gani cikin sauri cewa dukansu sun yi iya ƙoƙarinsu don tallafawa Isra'ila koyaushe kuma a kowane lokaci. 

Ban da shugaban kasa, har ma da mafi yawan 'yan majalisa, da gwamnoni da jami'an jihohi, sun bayyana cikakkiyar amincewarsu ga Isra'ila. Me yasa Amurka ke yin haka don wata ƙasa? Wannan ba shi da ma'ana gaba ɗaya; Ba mu yin haka don wata ƙasa ta waje.

Your Comment

You are replying to: .
captcha