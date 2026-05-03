Iran Na Ƙarfafa Hanyoyin Kasuwancinta Zuwa Pakistan Da Bude Sabbin Hanyoyin Kasa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wannan shawarar ta zo ne bayan shekaru na ƙoƙarin diflomasiyya, kuma tana ba da damar wucewar kayayyakin ƙasashe na uku ta cikin ƙasar Pakistan zuwa Iran ta hanyoyin ƙasa da ke haɗa tashoshin jiragen ruwa na Pakistan zuwa mashigai kamar Gabd da Taftan, bisa ga yarjejeniyar sufuri ta ƙasa da ƙasa ta fasinjoji da kayayyaki da aka sanya hannu tsakanin ƙasashen biyu a shekara ta 2008.
Wannan mataki yana da mahimmanci a yanayin sauye-sauyen yanki da ƙalubalen da wasu hanyoyin kasuwanci na gargajiya ke fuskanta, inda Iran ta dogara sosai a shekarun baya-bayan nan kan tashoshin jiragen ruwa a Hadaddiyar Daular Larabawa, musamman tashar Jebel Ali, amma waɗannan hanyoyin sun zama masu fuskantar hatsari sakamakon abubuwan da suka faru na siyasa da yanki.
Rahoton ya yi la'akari da cewa buɗe hanyar Pakistan zai samar wa Iran wasu zaɓuɓɓuka masu bambanta da aminci a batun samar da kayayyaki, baya ga rage farashi da lokacin jigilar kayayyaki, musamman ta tashar Gwadar wadda ke kusa da iyakokin Iran, kuma tana da hanyoyin ƙasa kai tsaye zuwa cikin Iran.
Har ila yau, tashoshin jiragen ruwa na Karachi da Port Qasim suna da ababen more rayuwa na zamani da ƙwarewa mai yawa a harkokin sufuri na ruwa, wanda ke ba su damar taka rawa mai mahimmanci wajen haɓaka musayar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da haɗa su da kasuwannin duniya.
Wannan ci gaban ya zo ne a daidai lokacin da Pakistan ke neman samun madadin hanyoyin kasuwancinta na gargajiya zuwa Asiya ta Tsakiya, saboda ƙalubalen tsaro a wasu iyakokinta, wanda ya sa Iran ta zama hanyar wucewa mai mahimmanci a wannan fanni.
Rahoton ya yi nuni da mahimmancin mashigai kamar Mirjawa da Rimdan, waɗanda suka sami ci gaba a abubuwan more rayuwa, gami da sabunta hanyoyi da wuraren kwastam, don ci gaba da karuwar da ake tsammani a yawan zirga-zirgar kasuwanci.
Har ila yau, alkaluma sun nuna yiwuwar haɓaka musayar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu zuwa kusan dala biliyan 10, idan abubuwan da ake bukata suka samu waɗanda suka haɗa da tsaro, saurin ayyukan kwastam, da inganta ababen more rayuwa na sufuri da daidaitawa tsakanin ɓangarorin biyu.
Masana sun yi nuni da cewa wannan sabuwar hanyar na iya zama wani ɓangare na babbar hanyar sadarwa mai alaƙa da shirin Hanyar Siliki ta kasar Sin da hanyar tattalin arziki ta Sin-Pakistan, wanda ke ƙarfafa matsayin yankin a matsayin hanyar wucewa mai mahimmanci tsakanin Kudu maso Asiya da Eurasia.
A wannan fanni, masu lura da al'amura suna ganin cewa bambanta hanyoyin kasuwanci yana ƙarfafa tattalin arzikin Iran wajen fuskantar matsin lamba daga waje, kuma yana tabbatar da mahimmancin matsayin ƙasar a matsayin wani muhimmin abu a harkokin kasuwanci na yanki.
