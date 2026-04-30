Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Dangantakar Moscow da Trump tana da matsayin aiki ne, kuma hakan yana da kyau. Ya kara da cewa cibiyoyin nukiliya uku na Rasha suna cikin yanayi mai kyau. Kasashen yammacin duniya da dama ne ke da hannu kai tsaye a yaki da Rasha.
A halin yanzu, Tarayyar Turai tana karkashin jagorancin jahilai, lalatattu marasa hangen nesa.
Shugabancin EU yana cikin ruɗin yaƙi da Rasha. Matsayin mu'amala tsakanin Rasha da Turai na yanzu yana cikin kololuwar tsamari, kuma rasa matakin da ya gabata na dangantaka abin takaici ne. Matsayin rashin amincewa da juna tsakanin Rasha da Turai zai yi yawa ko da rikicin ya ƙare. Kawo karshen yanayin "Nuclear Apocalypse" yana yiwuwa da gaske, kuma wannan abin takaici ne. Rasha tana da manyan makamai da yawa waɗanda har yanzu ba ta yi magana a bainar jama'a a kansu ba.
