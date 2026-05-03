Isra’ila Ta Ba Da Gargaɗin Ƙauracewa Ƙauyuka 11 Na Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Sojojin gwamnatin Sahayoniya sun yi gargaɗi cewa mazauna ƙauyuka da yankuna 11 a kudancin Lebanon dole ne su bar gidajensu su koma wurare masu nisa na mita 1,000. Sojojin Isra'ila sun yi iƙirarin cewa "Hizbullah ta keta yarjejeniyar tsagaita wuta, kuma za mu yi aiki da ƙarfi a kanta".
Dan jaridar Al Jazeera shi ma ya ruwaito cewa gwamnatin Sahayoniya ta kai hare-haren manyan bindigu a yankunan Zutar ta gabas da Mafdun a kudancin Lebanon.
Kwanan nan, gidan talabijin na Isra'ila Channel 12, ya nakalto majiyoyin soji na wannan gwamnati yana iƙirarin cewa sojojin wannan gwamnati a halin yanzu suna da iko a kan ƙauyuka 68 a kudancin Lebanon.
Wannan iƙirari yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun fafatawa mai tsanani tsakanin dakarun gwagwarmaya da na mamaya a yankunan kan iyaka. Dangane da haka, gidan talabijin na Al Jazeera ya ba da rahoton wani mummunan hari ta sama da aka kai a garin "Burj Qalawiya".
Har ila yau, sojojin gwamnatin Sahayoniya sun kai hari da manyan bindigogin a kewayen garin "Frun" a kudancin Lebanon a lokaci guda.
A gefe guda kuma, sojojin gwamnatin Sahayoniya sun fitar da wata sanarwa suna iƙirarin cewa rundunar sojin sama na wannan gwamnati ta kai hari a kan wani dandalin harba rokoki a kudancin Lebanon.
Jami'an soji na Isra'ila sun yi iƙirarin cewa wannan dandalin rokoki ya kasance a shirye don harbawa zuwa wurare a Isra'ila.
Ya kamata a lura cewa bisa rahoton ma'aikatar lafiya ta Lebanon, adadin shahidan keta iyakar gwamnatin Sahayoniya a wannan ƙasa daga ranar 2 ga Maris da ta wuce har zuwa ranar 2 ga Mayu ya kai 2,659 shahidi. A cewar rahoton ma'aikatar lafiya ta Lebanon, a wannan lokacin kuma an samu raunata wasu mutane 8,183.
Hare-haren sojojin Isra'ila a kudancin Lebanon yana faruwa ne a ƙarƙashin tsagaita wuta na kwanaki 10 wanda ya fara daga 17 ga Afrilu (safiyar Juma'a) sannan aka tsawaita zuwa 17 ga Mayu. Duk da haka, gwamnatin Isra'ila tana ci gaba da keta ta a kullum ta hanyar hare-haren bama-bamai da ke haifar da shahada da raunata mutane, da kuma jefa bama-bamai a gidaje da dama a ƙauyuka da dama a kudancin Lebanon.
