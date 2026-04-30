Iran: IAEA Sun Canza Matsayan Wanda Aka Zalunta Da Wanda Ya Yi Zalunci.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wakilin Iran ga Majalisar Dinkin Duniya: Amurka ta yi amfani da taron bita na NPT kuma ta bayyana sinadarin uranium da aka tace na Iran a matsayin barazana ga karkatar da hankali daga keta yarjejeniyar kwance damarar makaman nukiliya da kawayenta suka yi. Domin kuwa duk wani sinadarin uranium aka tace a Iran yana karkashin cikakken kulawar IAEA koyaushe kuma babu wani rahoto da ke nuna cewa an karkatar da ko da gram ɗaya na sinadarin nukiliya na Iran.
Ya qara da cewa: Majalisar Tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya, Darakta Janar na Hukumar Makamashin Nukiliya ta Duniya da Hukumar Gwamnoni ba wai kawai ba su yi Allah wadai da waɗannan hare-haren ba bisa ƙa'ida ba, har ma abin takaici, sun ɗauki matakan da suka juya Sun Canza Matsayan Wanda Aka Zalunta Da Wanda Ya Yi Zalunci.
