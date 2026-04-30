An Ji Ƙarar Fashewar Abubuwa Kusa Da Ofishin Jakadancin Amurka A Baghdad

30 Afirilu 2026 - 12:48
Source: ABNA24
An samu fashewar bam kusa da Ofishin Jakadancin Amurka da ke Baghdad.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Majiyoyin da bana hukuma ba a Iraki sun ruwaito cewa an ji karar fashewa daga Ofishin Jakadancin Amurka da ke Koren Yankin a Baghdad. 

A cewar wadannan majiyoyi, an kunna tsarin kai hari ga jiragen sama na Ofishin Jakadancin Amurka. An kuma kunna tsarin tsaron Siram a Koren Yankin don dakile wani jirgin leken asiri mara matuki. 

A gefe guda kuma, tsarin "Avenger" ya bude wuta kan wani hari da aka harbo shi zuwa sansanin Victoria kusa da Filin Jirgin Sama na Baghdad.

