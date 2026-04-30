Shahram: Za Mu Ƙaddamar Da Makami Nan Ba Da Jimawa Ba Wanda Abokan Gaba Za Su Firgita

30 Afirilu 2026 - 22:58
News ID: 1808370
Source: ABNA24
Admiral Shahram Irani Kwamandan Rundunar Sojan Ruwa na Sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran: Insha'Allah, a cikin wadannan kwanaki masu zuwa, za a baje kolin kwarewa a fagen teku kuma makiya za su ga "makamin da suke matukar tsoro" su gani da idanunsa su ji kunnuwansu. 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A yau, mashigar Hormuz tana ƙarƙashin iko gaba ɗayanta, kuma daga Tekun Larabawa, duk wata tsallakawa da shigowar abokan gaba zai kasance ba tare da martani ba, kuma duk wani mataki zai gamu da martani a aikace cikin dabara. 

Duk da kasancewar sojojin abokan gaba mafi girma a cikin teku, ciki har da Abraham Lincoln, mun gudanar da ayyukan makamai masu linzami guda 7 a kan jirgin, wanda ya sa ya kasa aiwatar da wani ayyuka na wani lokaci.

