CBS: Ainihin Asarar Kuɗin Yaƙi Da Iran Ya Kai Dala Biliyan 50

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A baya Jami'an Amurka sun ce kiyasin hukumar ta Pentagon da ta yi na kashe kudin yaki da Iran, wanda ya kai kusan dala biliyan 25, ya yi kasa sosai fiye da gaskiya, kuma ainihin kudin na iya kaiwa kusan dala biliyan 50.
Wannan bambance-bambancen ya faru ne saboda rashin yin la'akari da sassan wasu asarorin, kamar jibgewa da tura sojoji, maye gurbin kayan aiki, da sauran ƙarin farashin aiki waɗanda ba a haɗa su cikin ƙimar Pentagon ba.
Bincike ya nuna cewa ainihin asarar kuɗin yakin ya wuce alkaluman hukuma, kuma tare da ci gaba da rikici da kuma bukatar sake samar da kayan aikin, za a kara matsa wa gwamnatin Amurka samar da wasu kuɗaɗen.
Your Comment