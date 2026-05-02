Yadda Isra'ila Ta Azabtar Da Fasinjojin Jiragen Samoud + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Jiragen ruwan Samoud na ƙasa da ƙasa a yau sun bayyana a cikin wani rahoto mai ban tayar da hankali game da yadda sojojin Isra'ila suka tsare tare da azabtar da mutane 175 daga cikin masu fafutuka 175 na ayarin a cikin ruwan kasa da kasa na tsawon sa'o'i 40 a karkashin yanayi mai tsanani.
A cewar rahoton, masu fafutuka 31 sun jikkata a lokacin da sojojin Isra'ila ta mamaye ayarin agajin a cikin ruwan tekun Mediterrenean. Ayarin na kan hanyarsa ta zuwa zirin Gaza don karya kawanyar tare da kai agajin jin kai ga mutanen Gaza da ake zalunta.
Daga cikin wadanda suka jikkata har da 'yan kasashe daban-daban. Rahoton ya ce sojojin mamaya sun yi amfani da tsanantawa kan masu fafutuka da suka yi kokarin hana kamo masu fafutuka biyu. Daya daga cikin masu fafutuka an karya hancinsa sakamakon azabtarwa, dayan kuma an karya hakarkarinsa. Akwai wasu raunuka da suka bayyana a fili a jikin wasu masu fafutuka a sakamakon duka da kuma jan su a kasa.
