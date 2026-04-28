Iran Zata Canja Ƙirar Makamai Da Bama-Baman Amurka Da Ta Harbo Ƙasar Ba Tare Da Sun Fashe Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An kuma tattara bama-bamai masu kawuna dayawa sama da 9,500 tare kai wadannan makamai masu linzami zuwa sassan fasaha da bincike don a "ƙirƙirar samfurin sabanin irinsu.
Wannan yana nufin cewa Iran za ta yi amfani da sassan daban-daban da fasahar wadannan makamai masu linzami don gina irin wannan samfurin. Ɗaya daga cikin wadannan makamai masu linzami shine "Buster Bunker" (GBU-57), wanda aka ƙera shi musamman don shiga cikin ramukan karkashin kasa da mafakar karkashin ƙasa tare da kai hari.
Masu sharhi soji sun ce daya daga cikin sakamakon da yakin Amurka da Iran ya samar shine shine cewa Tehran tana haɓaka fasahar makami mai linzami ta amfani da makaman da abokan gaba suka harbo ba su fashe ba. Shafin yanar gizo na Birtaniya iPaper ya ruwaito, yana mai ambaton tsoffin masu sharhi na CIA cewa: Akwai damuwa cewa Iran ta sami nasarar sake kirar makamai masu inganci na Amurka da Isra'ila waɗanda ba su fashe a fagen daga ba.
