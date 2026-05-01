Yadda Wani Dan Shi'a Yayi Kuka Saboda Nuna Masa Kabilanci A Kandahar, Birnin Da Shugaban Taliban Ke Rayuwa + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ismatullah Amiri, sanannen Komidiyan mai bayar da dariya a kafafen sada zumunta Afghanistan, ya hanyar fitar da bidiyon kansa, ya na mai iƙirarin cewa likitocin asibitin "Aino Mina" na Kandahar, sun ƙi yi wa mahaifinsa tiyata saboda wariyar kabila.
Wannan mai fafutukar kafofin sada zumunta na Shi'a, wanda ya fito daga lardin Daikundi na Afghanistan, a makon da ya gabata ya kai mahaifinsa wanda ya samu karaya a hannu zuwa asibitin Aino Mina na Kandahar don jinya, kuma likitocin asibitin sun ba shi tiyata bayan mako guda.
Ismatullah yayin da yake ba da labarin halin wariya a asibitin Aino Mina na Kandahar, yana kuka yana cewa likitocin, duk da cewa sun kai mahaifinsa dakin tiyata, amma bayan sa'o'i shida sun sake fitar da shi kuma sun ba da lokacinsa ga wani.
Ya ba da labarin cewa tsohon mahaifinsa yana da ciwo sosai a gefe guda, kuma a daya bangaren yana fuskantar matsaloli masu yawa wajen samun jini a gare shi, amma saboda wariyar da ake yi, likitoci sun ƙi yi wa mahaifinsa tiyata.
Wannan YouTuber na Shi'a ya fito daga lardin Daikundi cikin bakin ciki da hawaye ya ce wariya da kabilanci ba za a kawar da su daga Afghanistan ba.
Ismatullah Amiri ya fitar da labarinsa na wariya da kabilanci a asibitin Kandahar ranar Alhamis (10 Ordibehesht) kuma da sauri bidiyonsa ya yadu a kafofin yada labarai na yau da kullun na Afghanistan kuma ya fuskanci martani mai yawa, kuma yawancin masu amfani da kafofin sada zumunta sun ce Shi'a sun shafe shekaru suna fuskantar wariya da tashin hankali.
Masu amfani da kafofin sada zumunta sun ɗauki labarin Ismatullah a matsayin gaskiyar yanayin al'ummar Afghanistan a halin yanzu, kuma sun bayyana shi a matsayin haɗari ga makomar ƙasar.
Hasan Hisam, ɗaya daga cikin masu amfani da kafofin sada zumunta, ya rubuta cewa wannan ba labari kawai ba ne, wani rauni ne wanda har yanzu yana tsakanin mutanen Afghanistan musamman ga Shi'a.
Wannan mai fafutukar kafofin sada zumunta ya kuma jaddada cewa wariya ga kowane mutum ba za a yarda da shi ba, kuma har yanzu Afghanistan na buƙatar ƙauna da juna.
Yasin Samim, ɗaya daga 'yan jarida na Afghanistan, ta hanyar fitar da hoton Ismatullah tare da mahaifinsa, ya rubuta cewa yanayin a cikin Afghanistan yana da matukar damuwa har yanzu dole ne a damu da lafiyar wannan matashin dan kasa wanda ke cikin raɗaɗi wanda ya koka da wariya a asibitin Aino Mina na Kandahar.
Ya nuna damuwarsa game da lafiyar Ismatullah ya rubuta cewa mai yiwuwa jami'an da abin ya shafa maimakon kula da korafinsa na iya takura masa sannan su karɓi ikirari tilas daga gare shi; aikin da suka yi da wasu a baya.
Duk da haka, wasu masu amfani da kafofin sada zumunta sun yi magana game da rashin ci gaban lardin Daikundi mai yawan Shi'a, wanda a cikin shekaru ashirin da suka gabata duk da shigar biliyoyin daloli zuwa Afghanistan da kasancewar wakilan Shi'a a majalisar ministocin da suka gabata, amma lardunan da Shi'a ke da yawa ciki har da Daikundi ba su da wadataccen kayan aikin jinya.
Ismatullah a yau a shafinsa na zamantakewa baya ga godiya ga tausayawar mutane da kafofin watsa labarai gare shi ba, ya ba da labarin dauke mahaifinsa zuwa wani asibitin mai zaman kansa don yin tiyata; wannan na iya nufin cewa duk da martanin da mutane da kafofin watsa labarai suka yi ga labarin wannan matashin Shi'an, asibitin Aino Mina na Kandahar bai yi abin da ya buƙata ba.
