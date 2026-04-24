John Filan Ministan Sojojin Ruwan Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Shi ma sakataren sojojin ruwan Amurka ya yi murabus biyo bayan murabus din mambobin gwamnatin Amurka da Trump ke jagoranta, kakakin ma'aikatar yaki. Amurka ya sanar da cewa "John Filan", ministan Sojojin ruwa, shi ma ya yi murabus daga mukaminsa.
Pete Hagset ya kori sakataren sojin ruwan Amurka John Filan a ranar Laraba, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, inda ya ambato wani jami'in Amurka da wata majiya mai tushe.
